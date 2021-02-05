農曆新年臨近，惟武肺疫情持續不斷，雖然年宵花市可復辦，但因應疫情場內攤位須大減一半，入場者須遵守多項防疫措施；但經常與「防疫」背道而馳的政府今日（5日）卻宣佈，由周日（7日）起一連五日的凌晨1時至早上9時，於旺角大球場舉辦「新界花農批發市場」。油尖旺區區議員林兆彬形容，凌晨時分舉辦活動做法荒謬，斥責會對鄰近花墟的居民造成滋擾。

「新界花農批發市場」由港九花卉職工總會主辦。據政府文件指，工會自2002年起都會在農曆新年前夕於旺角大球場的入口廣場舉辦鮮花批發及零售市集，但為配合防疫政策，工會今年將活動範圍僅限於批發活動，更縮減活動規模，並將活動改為凌晨1時至早上9時，預計參與人數約1,000人。

文件續指，屆時漁護署會負責協助及監管防疫措施的運作，工會將採用環境保護署的消减噪音措施，用以監測活動產生的噪音。活動舉行期間，工會會提供有人接聽的投訴熱線，如附近居民有投訴，會立即採取行動減低噪音，並指會派「一名適當人士」，在活動主辦場地的鄰近噪音感應強的地方，以聲量計密切監測噪音情況，以免對附近居民造成不必要滋擾。

林兆彬：做法荒謬 無視疫情及居民滋擾

林兆彬向《蘋果》表示，今午收到政府電郵通知後，已向民政處查詢，並獲確認活動時間為凌晨；續指以往工會舉辦的批發市場均於日間進行，相信是首次於凌晨時分在該地點舉辦。

林斥責，政府事前沒有進行諮詢，凌晨時分舉辦批發及零售市集的做法荒謬，更是違反常識，亦會對鄰近花墟的居民造成滋擾。他續斥，政府無視武漢肺炎疫情風險和噪音問題，亦無視花墟一帶貨物阻街的問題，相信屆時將會令「災難」升級。林指，已就事件向油尖旺民政專員余健強反映及表達強烈不滿。

《蘋果》已就事件向漁護署查詢，正等候回覆。

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