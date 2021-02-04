特首產生的「協商論」掀起建制派爭論，極力維護按《基本法》行事的曾鈺成，遭覬覦翻炒的梁某及其貼身侍衞張志剛猛攻。張的一篇文章指曾鈺成「其心可誅」，刀刀見血，宛如姚文元1965年批《海瑞罷官》，其後原來是要揪出劉少奇。文革的腥風血雨已經嗅到了。不僅要全面打倒民主派、反對派，而且要掀倒香港本土的建制派，只要你真誠維護《基本法》和一國兩制。

曾鈺成1968年港大數學系一級榮譽畢業，放棄往美國深造的機會，進入左派學校任低薪教師，他早期認同祖國、追求理想不容置疑。

六四後，香港的親中力量低迷，1991年立法局選舉，民主黨前身港同盟大勝。1992年，中共以左校教師為主力，組成民建聯，以「留港建港，真誠為香港」作口號，與民主力量對壘，曾鈺成是創黨主席。1994年他被揭發與太太和女兒安排移民加拿大。我為文譏之為「真誠騙香港」，社會亦謔稱他為「太空成」。但他個人終於沒有離開香港，堅持實踐「留港建港」。

自他從政以來，近30年我在言論上一直與他針鋒相對。他任立法會議員時的言行，當然大有可議之處；但當立法會主席時則不能不說他確實按議事規則公正行事。

與曾鈺成私下沒有怎麼交談。根據我幾十年緊盯香港政局的經驗，我認為他至少是真心支持一國兩制，並想通過自己的參與使港人治港真正得以實現。這一點令他不同於狡獪的政治騙徒。

2011年，眼看中共對香港的介入更深，我在7月時為次年的特首選舉寫了一篇「蘋論」，題目是〈曾鈺成是下屆特首的最適合人選〉，發表前老總有點擔心讀者會以為《蘋果》轉軚變親共，終於社長決定在題目後加一問號發表。我寫這篇「蘋論」，是想到如何讓繼任特首擺脫刻意諂媚迎合中共的奴性：一、要使北京對繼任者的對黨忠誠有信心，不須老提醒着要「愛國愛港」（實際上是「愛黨」）；二、繼任者會從保護香港利益、維護一國兩制的立場去聽取及配合中央意圖，而不是老是去揣摸、去迎合中央並沒有的意圖；三、他本身屬傳統左派，故沒有對左派「親」和對民主派「疏」的必要。結論是只有一個人最適合，就是曾鈺成。

其後的發展證明中共不可能接受真正遵從「兩制」行事的人，這樣的人絕不能當特首，繼而不能當高官、行政會議成員，再而刷掉這樣的立法會議員，接下來會刷掉不聽話的區議員。張志剛的說法是，民主選舉就是要「奪權」，協商就是中央主導一切。儘管特首選舉也不過是小圈子，但支持選舉就是支持奪權，「其心可誅」。

歷史不斷重複：百年來，從滿腔熱血參加中共革命、參加中共抗日，到戰後支持中共「解放」，許多人沒有好下場，兔死狗烹是必然命運。曾鈺成的整個人生經歷，雖未至於此，也差不太多了。

蘇聯時代有一個睿智話題：真誠、才智和黨性這三種特質，一個人只能夠擁有兩種，有真誠、黨性就不會有才智，有才智、黨性就不會有真誠，有才智、真誠就不會有黨性。

有年輕人拿着我這話題問曾鈺成，他有哪兩種，他快速回答：我三樣都沒有。

太聰明了。他的中英文素養、學歷才智，在左派政圈中絕無僅有。至於真誠或黨性，他就應該一直處於糾葛中吧。他最早以左派姿態從政，而2012年在特首參選中被止步，相信一早就因愛國護港而遭棄了。

逆淘汰，是專權體制的必然；對地方力量不信任是中共傳統。故有紫荊黨取代民建聯、李小加當特首之說。

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李怡