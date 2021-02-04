政府今年初以防疫為由宣佈停辦年宵，但11日後又轉軚復辦花市，玩殘花農及商戶。業界無所適從，惟有各出其謀自救，有人租用正停業的酒吧及遊戲機中心做臨時花檔，亦有豬肉檔兼賣年花，在各區「遍地開花」。商戶批評當局安排混亂，今年只求「唔使蝕太多」。

記者 鍾雅宜

今年農曆新年年宵市場2月初舉行，當局去年11月就濕貨攤位舉行競投，但至今年1月8日突然宣佈因應疫情取消花市，雖然其後宣佈復辦花市，但已令不少花農及商戶大失預算。記者到多區巡視，發現不少商戶在銅鑼灣維園附近的怡和街一帶、太子花墟附近短租店舖賣花，如太子「酒吧街」有多間酒吧化身臨時花市，銅鑼灣亦有前身為眼鏡舖的店舖暫時改售年花及年桔。

荃灣、西環及上水等多區亦有不少臨時「花市」，西營盤正街更有正停業的遊戲機中心改售蘭花，店內仍放着多部遊戲機，店員稱他們因疫情需停業，故早前店東出租位置予人賣花，但不知租金水平。荃灣曹公坊一帶有肉檔闢出約一半舖位售賣年花，店員稱屬農曆新年的臨時安排，附近亦有暫時停業的沐足店在門外售賣年花盆栽等；上水亦有藥房兼賣年花。

檔主10萬租酒吧街鋪位散貨

在觀塘年宵擺檔9年、主力銷售蝴蝶蘭的黃小姐稱，她在觀塘和沙田年宵競投了4個攤檔，「原本打算大做」，但政府上月初宣佈取消年宵殺她們一個措手不及。黃指當時已與農場簽約，「畀咗十幾萬訂，800盆花，無得退，（退貨）就十幾萬凍過水。」其拍檔BoBo稱，「嗰時真係企咗喺度，剛剛訂咗嘅102箱花盆到貨，花又訂晒，都唔知點算。」她形容政府應果斷，「唔好又唔做又做」。

她們花4、5天四出尋舖，但可供短租的店舖不多，亦要與其他花商競爭，「喺花墟睇中間舖，18萬一個月，大約1,000呎，上午睇完下午已俾人搶先一步簽咗約。」最終她們在俗稱酒吧街的太子通菜街以10萬元租得近千呎臨時舖位，但該處人流不多，「頭嗰5、6日連租都唔夠畀」，要在附近加設橫額吸引人流，豈料不久後政府就宣佈復辦花市。

黃形容安排混亂，現時攤檔位置由抽籤決定，「（與往年）差好遠，原本個位好好，而家又得一半位，又有人流限制，散唔到貨」。她預料生意僅得以往的4成，卻要增聘人手看店，暫時已多花20多萬元，「隨時得個做字，今年只希望唔使蝕太多。」黃又指疫情下顧客較以往「手緊」，「今年幾蚊都拗到口水乾埋」，故她們亦將蘭花售價下調，平均1,300至1,400元一盆減價至約800元，以求薄利多銷。猶幸不少「好意頭」的蝴蝶蘭仍甚受歡迎，如「大財主」、「藏寶圖」及配合牛年的「牛魔王」等。

「可能做埋都唔夠賺」

協助親友打理店舖的陳小姐，亦於太子通菜街租用了酒吧作臨時花場。她稱其親友在維園競投了9個舖位，結果政府突然宣佈取消花市，其後又宣佈復辦，令他們大失預算。陳稱，他們早前租用了太子共5間酒吧賣年花，但酒吧有不少限制，店內仍放置有酒樽及桌椅等，需鋪設木地板避免弄髒地方，及加裝燈膽等。

她稱，雖然其後可於維園復辦花市，位置亦不錯，但酒吧已簽了一個月租約，故仍會繼續在酒吧賣花，「但呢度人流唔多，呢排都係守，希望到年廿三之後會好啲。」她批評政府安排混亂，「又停又開咁，可能做埋都唔夠賺」。

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