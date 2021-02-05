維園六四燭光晚會去年首度被禁，但支聯會及大批市民堅持到維園紀念，其後支聯會主席李卓人、副主席何俊仁、多名常委以及壹傳媒集團創辦人黎智英等24人被票控煽惑他人參與未經批准集結罪，以及明知而參與一個未經批准集結等罪，案件早前已轉交區域法院審理，今午再訊。法官郭啟安一度質疑控方將傳票案件交到區院審訊，浪費公帑。

24名被告中，朱凱廸、黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴五人透過律師向法庭表示，擬承認明知而參與未經批准集結罪。

法官郭啟安庭上指出，傳票案件轉介上區域法院審訊較為少見。檢控官劉允祥回應稱是經過「一籃子」考慮，其中一個原因是被告人數眾多，故只安排寄傳票，免卻上門拘捕。控方同時亦估計辯方可能就案件提出法律爭議，雖不是質疑裁判法院的能力，但強調要考慮各式各樣的因素。

官：預期控方理性合理地運用酌情權

郭官指：「你都明白，地院都唔係冇乜嘢做。」郭官提出認罪的五人既然不會爭議法律觀點，是否可在裁判法院處理，又問控方謂「唔知你哋有冇考慮公帑問題」，指案件在區院處理，如被告申請法援，比起在裁判法院的當值律師服務，勢必耗費更多公帑，「呢啲都係納稅人嘅錢」，況且如此大宗的案件在區院處理，審期無可避免會延長 。

郭官並指，他做過資料搜集，如控方主動提出申請將案件交回裁判法院處理，法庭可以批准，「既然你哋有咁大嘅酌情權，我就預期你哋理性、合理咁運用你哋嘅酌情權」。

惟控方堅持將認罪五人的案件留在區院處理，劉更直言：「老實講，我都冇經驗有案件轉返入裁判法院處理。」他認為所有文件及檔案已存入區院，留在區院處理，流程會較方便，亦相信5人求情所佔時間不多。

辯方回應稱，一直認為案件應在裁判法院處理，五人認罪只因希望可以盡快完結案件；如轉回裁判法院處理，有機會更遲結案。郭官稱，既然辯方沒有反對，加上「事情都發展到呢個地步，再轉落去可能進一步拖延」，故批准五名打算認罪被告可於4月30日正式認罪及求情 。

【案件編號：DCCC857-893/20】

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