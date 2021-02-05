教育局日前向全港中學發通函，指要「優化」高中4個核心科目，並釋放約250小時課時，更首度披露「新冠名」通識科的課程大綱。教育局今（5日）舉行首場簡介會，會上多次強調「優化」是要為學生釋放空間，教育局副秘書長康陳翠華形容是「扭鬆螺絲」，讓學校自行編配課時及人手。

「新冠名」通識科的課程大綱只有三大主題，分別為「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」及「互聯網相依的當代世界」，各佔45至50小時不等，另設10小時作實地考察。總課程發展主任（通識教育）林思嫻指，三大主題須按次序施教，並要求老師在教授各個課題上，均需要按憲法及《基本法》框架下處理。她指，屆時「新冠科」將只設一卷，題目可增設多項選擇題、短問題等。

強調學校管理層有責任監察課堂情況

林思嫻續指，「新冠科」會設「課程監察」，包括通過視學、課程探訪等途徑，監察學校的學與教質素，並提供專業意見；又指若學校科目的學與教質素欠理想，教育局會按既定機制跟進，又強調學校管理層同樣有責任了解和監察各科課程在課堂上的落實情況。

林指，教育局正準備「適用書目表」，將盡快與書商達成協議並推出，若然未能趕及下學年，教局將提出網上資源供參考。至於內地考察上，學校亦可按學校情況安排，但重申學生不參與考察以致無法完成專題研習，將對學生學習概覽有影響，續指希望校方盡量鼓勵學生參與。她續指，「新冠名」的通識科仍可用英文教授，包括內地考察。

在問答環節上，有校長問及新安排下2023至2024學年的學生若然重讀4個核心科目，考評局會否另有特別安排？考評局公開考試總監麥勁生回應指，從初步構思中，將不會額外另設試卷，若學生需要重修，屆時將以新試卷作考核，但實質上仍視乎公開考試委員會決定。

副秘康陳翠華：唔使等㗎喇，學校盡快諗吓人力配置

教育局副秘書長康陳翠華指，有關大學收生細節須待各大院校再作公佈。她又指「優化」課程並非要學校減少人手，而是重新編配人力，亦不存在再做幾年諮詢，「唔使等㗎喇，（學校）盡快諗吓個人力資源配置，因為通識一定會free到100個鐘」。她又強調「優化」目的以學生利益為前題，「如果唔係又蹉跎歲月，打打鬧鬧又幾多年呢？」

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