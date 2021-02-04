【本報訊】教育局前日宣佈，如果教職員每兩周檢測病毒一次，就有條件在農曆新年後，逐步全校恢復半天面授課堂。教育界怒轟不合邏輯，有校長直指，教師檢測後不代表學校就安全，形容只是「幻影式安全」，有中學校長斥措施形同威脅，很多校長敢怒不敢言。

灣仔區校長聯會主席戴德正昨於電台節目稱，不明白農曆新年後的復課安排邏輯，「就算檢測教師而教師又願意，但點樣去將學校變成安全呢？」他希望受過教育或文明理性的人，思考如何令學生更安全回校，不能有「檢測完就安全」的概念，否則只是「幻影式安全」。他又指，津貼學校沒有權力迫令教師檢測。

學生家長不驗 校園仍存風險

廠商會中學校長麥耀光在另一電台節目上更斥，教育局措施形同威脅，教師不做檢測，就不可以全校復課，很多校長「敢怒不敢言」。 他質疑可進出學校的學生、舊生、導師及家長是否也要檢測。

香港中學校長會執委會指，不需檢測的學生人數遠多於教職員10倍，校園仍有染疫風險，質疑措施欠科學理據且不合理，批評教育局政策將導致全港老師重複檢測，虛耗人力及醫療資源，盼局方重新考慮為復課制訂具科學理據的合理條件。

教協亦批評政府相關措施是卸責予學校，令校方變「磨心」，又指教職員由檢測以至上交結果、等待審批等十分繁瑣，質疑勞民傷財。

教育局長楊潤雄昨聲稱，相關措施是鼓勵教職員自願檢測，並非當局考慮是否全面復課條件，「絕對唔係希望為任何人構成一啲壓力」。但他指，學校管理層和教師「比學生有更大責任」，該局本周內會向學校發通函，教師可用社區檢測設施檢測。