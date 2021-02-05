建制派掌權的議會不斷自我閹割。立法會議事規則委員會今日去信諮詢全體議員有關對行為不檢的議員作出懲處事宜，建議修改《議事規則》第45（2）條，議員一旦在立法會大會、全體委員會、內會及財會被裁定行為不檢，除了會被即時趕離場，之後會被暫停出席一次或其後多次會議，以及被扣起「停賽」期間的薪酬和辦事處營運開支津貼。

立法會代理主席可動議將議員「停賽」

根據議規會的文件，若然議員在立法會大會、全委會、內會及財會被主席裁定行為不檢，考慮到該次事件中所涉行為的嚴重程度，所造成或威脅造成的干擾、損害程度，以及議員作出類似行為的頻密程度等，立法會代理主席可以動議一項不容辯論亦不容修正的議案，將議員「停賽」。

文件提及，「停賽」期會參考英國下議院的做法，首次「停賽」為一星期，之後按所干犯的次數倍增，第二次停賽兩星期，第三次則停四星期，如此類推。而在停賽期間，議員的酬金、津貼和任滿酬金都會被扣起，至於是否要同時扣起辦事處營運開支津貼，則仍在諮詢當中。信件亦列出英國下議院的例子，辯稱需要對行為不檢議員作出財政處分。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！