【本報訊】教育局整治新高中通識科，加插國家安全觀及港版國安法等，被指是「國民教育科」還魂。有份向教育局建議新課程大綱的課程發展議會（重新冠名科目）委員會主席劉智鵬昨日直認，新科某程度就是國教，又指此科甚至可改名為國民教育科。

劉智鵬接受有線新聞專訪時直認不諱，指新課程某程度是國民教育，「告訴香港人知道，你嘅身份係咩，你身份就係中國人，如果大家出來嘅結果覺得索性叫『國民教育』，我哋可能會順應民意。」他指香港回歸「太輕鬆」、「太順利」，因此教育界仍在國教問題上「兜兜轉轉」。對於是否將2012年德育及國民教育科「捲土重來」，劉稱沒看過當年課程內容，無法評論。

劉解釋新課程大綱旨在讓學生明白維護國家安全的意義，「正正因為咁樣，我要話畀你聽條文做乜，唔好出現問你國安法係咩你講唔出，邊條同我哋有關係你講唔出，邊條同學校嘅關係你又講唔出。」劉又批評通識課太艱深，學生「吃膩」後要「減返啲餸」，強調此科自2005年構思設計落實後「都係錯、嘥晒年輕人時間、嘥咗業界時間。」又指四年制後入學的學生，不論說話、思考及邏輯性都沒改善。

教育局長楊潤雄昨亦指「改革」後的學科目標是培養國民素養，認為課程框架展現出此方面「絕對正常」。

教協斥灌輸「硬知識」

不過，教協理事張銳輝指修訂課程後只集中討論國家正面發展，剝削多角度思考機會，擔心在指定答案下，當局會透過此將「硬知識」或國家正面發展向學生灌輸。張又斥劉智鵬的說法「好有問題」，認為他不應繼續帶領委員會，「會唔會變成咗佢只係帶住咗一個任務，然後去引導，甚至去促使委員會達致𠵱個目標，而唔係帶領委員會去做一個客觀及專業嘅討論呢？」促請教局撤回文件重新諮詢。