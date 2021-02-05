創辦親子平台「Mameshare分享媽」的資深傳媒人鄧明儀，被指在邀得投資者注資其親子平台後，在公司經營困難下違反協議，仍向公司每月支取5萬元，又涉挪用公司17萬元自用。公司日前入稟區域法院，向鄧追討涉款及索償。鄧明儀現為有線寬頻新媒體發展部總經理；而早前牽涉有線裁員事件的有線新聞總監李臻，曾於Mameshare設有專欄。

原告為分享媽有限公司，被告是鄧明儀。據入稟狀透露，原告公司由被告於2017年6月成立，惟5個月後已出現資金問題，生意亦不佳。

被告及後邀請投資者陳國斌（譯音）加入。陳與被告同意成立BVI公司，由該公司全資擁有原告公司，陳和被告分別持有該BVI公司的三分二及三分一股份。陳亦同意先行向原告注資，讓原告得以繼續運作。除了陳和被告，另一梁姓女子其後亦成為BVI公司的董事。

相關BVI公司於2018年1月成立。三名董事約於一年後開會，同意原告停止向被告每月支付5萬元，直至公司業務開始有盈利為止。

至去年5月底，被告辭任原告董事，陳成為公司唯一董事。陳及後發現原告於2019年7月至去年5月間，仍每月向被告付款，合共50萬元，違反董事會協定。此外，原告另至少於2018年6月至去年5月間，向被告支付共約17萬元，以供被告使用。

原告指被告違反受信責任，從原告處不當地獲利，現要求被告歸還涉款及賠償。

【案件編號：DCCJ571/21】

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