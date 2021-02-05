前年8.11尖沙嘴有女子報稱遭警方射彈擊傷右眼，警方其後向醫院索取女子的醫療紀錄調查，女子申請司法覆核，質疑警方拒絕提供法庭手令文本，令她無法對手令提出法律訴訟，侵犯《基本法》保障的訴訟權。高等法院早前駁回覆核，女子上訴，今由上訴庭聆訊。女子一方陳詞指，如果連查看手令都沒有機會，就無法負責任地提出訴訟，只能猜測警方的行動理據。案件押後宣判。

上訴人以代號K稱呼。答辯人警務處處長早前向法庭承諾暫時封存K的醫療報告，直到案件有裁決。在上訴庭法官查詢下，答辯方今指該承諾的效力在原審宣判後已經完結，K沒有進一步要求延續，故警方已經閱讀涉案醫療報告。

代表K的資深大律師夏博義陳詞時，強調本案背後牽涉重要的私隱權。法官回應指，雖然案中觸及私隱權，但核心議題是警方不提供手令文本一事，有否阻礙K提出適當的訴訟。惟K尚未正式提出侵犯私隱訴訟，法庭現階段亦難以裁斷。夏博義表示，無論談論私隱權抑或訴訟權，K無法查看手令一事，導致她爭取法庭濟助時面對很大困難。

法官指K已知道手令針對醫療紀錄，亦知道案情背景，無論警方用甚麼方法索取醫療報告，K都可以興訟，即使手令合法仍可挑戰，私隱是源於醫療紀錄本身。夏博義解釋需全盤了解，例如手令是否妥當、K是否疑犯等等，如此才可判斷警方有否超乎合理地侵犯私隱。

夏博義在庭上對答中確認，他認為若不知警方有何理據而只能猜測，K便無法負責任地提出訴訟，但後果卻可能是要承擔訟費。法官問，原審判詞指K實有不同興訟選項，為何K沒有採取。夏博義指沒有適用的侵犯私隱法例可引用，並重申違憲挑戰有實際困難。

代表警方的資深大律師莫樹聯陳詞時反駁，前年K得悉警方有意索取醫療報告後，已分別去信醫院和警方質疑侵犯私隱，明言可能申請撤銷法庭手令；現在她已用勝算更小的訴訟權理據興訟，無懼任何麻煩，可見她要提出訴訟實在毫無困難。她已知道足夠多的資料，閱讀手令本身不會帶來更多有用的資訊。

莫樹聯引述K一方指，K自言極不可能是手令所涉罪案的疑犯，莫認為這是錯誤的假設，因警方證據表明K受傷時尖沙嘴警署正受暴力攻擊，而K身穿典型示威裝束，明顯不能排除她是調查目標。莫引述案例指警方可因調查需要以及防止罪犯妨礙調查等理由，不披露手令和相關詳情。

【案件編號：CACV33/20】

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