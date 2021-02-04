【本報訊】警方搗破「殺豬盤」詐騙集團，拘捕17人，涉及過去半年10宗投資騙案及45宗低息貸款騙案，涉款2,000萬元，並揭發四名被捕女子受過專業訓練，熟讀12招「交友心理攻略」，攻破寂寞男的心後，誘騙他們投資倫敦金及虛擬貨幣。案中56名男子中招，其中一名澳洲籍港男損失達1,200萬元。

「殺豬盤」是內地網絡流行用語，主要指透過社交平台或交友程式誘騙受害人投資股票、賭博的詐騙手法，騙徒視婚戀交友網站內單身男女為「豬」，以甜言蜜語建立感情後，將他們拉入自製的虛假賭局騙財。本報去年亦發現，殺豬黨攻入女同志交友網，最少六名本地女事主受騙，損失逾176萬元，涉及四個可疑賭博網站。

誘事主投資倫敦金

今次被捕的12男5女（23至66歲），包括一名30歲的集團主腦、投資公司負責人、四名專責誘騙的女子、十名處理贓款的戶口持有人，案中凍結330萬元。涉案詐騙集團在港活躍半年，利用年輕貌美少女，在社交媒體結識異性，初時噓寒問暖，建立曖昧關係後誘騙對方在本地一間投資公司開設戶口，投資倫敦金、銀及虛擬貨幣，聲稱透過應用程式隨時監察戶口情況，但要提款時則以不同藉口拒絕。

該集團涉與10宗投資騙案及45宗低息貸款騙案有關，涉款2,000萬元，56名受害者大都是香港人，其餘為南韓或新加坡男子，其中一名61歲澳洲籍港人為食品公司東主，損失達1,200萬元。警方在新蒲崗撿獲電腦、銀行紀錄、公司文件，以及教授如何俘獲男士心意的12招「交友心理攻略」，女成員要熟讀包括「說話投其所好」、「多啲讚美，男人一定中（鍾）意畀人讚」、「傾心事」、「假希望 （放假嚟搵你玩）」、「多分享自己生活細節，畀佢知你做緊咩」等招數。警方在被捕女子家中撿獲大批名貴手袋，不排除為犯罪得益及網上炫富。

此外，詐騙集團亦假扮銀行職員，致電市民聲稱推銷低息貸款，當受害人表示有興趣後，會被要求開設投資戶口作為貸款擔保，令他墮入騙局。