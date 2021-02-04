M是位家庭主婦，患有躁鬱症，大概兩年前，生產後不久便發病。自此，M間歇會出現抑鬱的情況，不開心、失眠、沒有動力、精神不集中，完全沒辦法可以做到家裏的工作，但有時候又會轉化成躁狂的狀態，極度興奮，充滿自信，腦裏面有無窮無盡的創意，不需要睡覺也覺得精力充沛，早上五時多起床便不停做家務。通常M的情況是，先來好幾個月的抑鬱，服食了抗抑鬱藥後又變成狂躁，狂躁太興奮要服用壓抑情緒的藥物後，之後又會轉化成抑鬱，如是者在兩極間擺動。

其實，M過去兩年服用的藥物和治療方案，並沒有太大的問題，家務和照顧寶寶也有家人和家務助理負責，為何M過去兩年病情如此反覆，不斷於兩極情緒之間搖擺呢？醫生發覺可能是治療時，太過急進有關，M需要盡快把病情控制下來，不能太低落，也不能太興奮，家人才可以放心，讓她照顧寶寶，所以在時間上有一定的壓力，這個當然可以理解。但過去兩年抑鬱的時候，可能是因為太心急的緣故，為了要幫M盡快從抑鬱狀態康復過來，有時候處方可能會變得急進，到M太興奮的時候，很自然家人也希望她可以快點平靜下來，但就是因為太心急，藥物調校的時候也太進取，欲速不達，於是M的情緒不是變得太低便是太高。所以醫生提議，對於康復進程要有合理期望，一般從抑鬱狀態到康復過來，最快也需要三個月的時間。以M的病況，如果可以用四個月的時間慢慢康復過來，治療上不太急進，反而可以避免之後情緒「升過龍」的問題，M和家人明白了這個道理後，沒有對治療速度有太多的壓力，所以M今次慢慢康復過來時，過程便順利得多。

情緒病是一種折磨，所以在可能的情況下，治療時應該較進取，不要太過拖拖拉拉，不過，情緒病有不同的種類，有些情況反而需要多一點耐性，應快的時候快，應慢的時候慢，這樣才可以做到最佳的治療效果。

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李德誠 精神科專科醫生