六十歲的林先生近日發現自己頸部淋巴結脹大，沒有其他病徵；活組織檢查確診「瀰漫大B細胞淋巴癌」（Diffuse large B cell lymphoma）；正電子掃描顯示全身淋巴結皆受影響，即第三期。醫生建議單抗治療加化療，治癒機會仍高。

治療癌症的標靶藥物有兩大類，包括「單克隆抗體」（Monoclonal Antibody）注射及口服「標靶藥物」。「單克隆抗體」簡稱「單抗」，亦屬「免疫治療」的一種，製造「單抗」有先進技術，可針對癌細胞表面的「抗原蛋白」（Antigen protein），準確殺死癌細胞，因此又稱「神奇子彈」。「分子工程」可把「單抗」進一步改造，以增強療效，例如將抗體「碎片化」（Fragmentation）或把「動物單抗蛋白」改成「人類單抗蛋白」；前者令所產生的小抗體更具入侵性，後者則可避免病者免疫系統排斥輸入的異類「單抗」。另有新技術可將兩種針對不同「抗原蛋白」的單抗結合成「雙標靶」（Double targets）；亦可加入毒素、藥物或輻射物，大大加強療效。

「安妥昔」（Rituximab）及「奥濱尤妥珠」（Obinutuzumab）皆屬專門對付B細胞的「單抗」，針對B細胞表面的CD20蛋白，可有效治療B細胞淋巴癌；與化療藥物一同使用，效果更佳。還有另一單抗「本妥昔」（Brentuximab），針對癌細胞表面的CD30蛋白，單抗加入了毒素「維多丁」（Vedotin），令療效大增，可有效治療「何傑金氏淋巴癌」（Hodgkin lymphoma）等多種有CD30蛋白的淋巴癌。

除了抗癌之外，「單抗」亦可用作治療其他疾病，包括自體免疫疾病、高膽固醇血症、哮喘、骨質疏鬆，細菌感染等疾病。施行「單抗」治療時，必須小心副作用，尤其留心輸入時所誘發的免疫反應（Infusion reaction），還有「細胞因子釋放綜合症」（Cytokine release syndrome）及受嚴重感染的風險。

梁憲孫 養和醫院副院長