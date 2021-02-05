前年11.11「黎明行動」當日，有警員在上水乘警車巡邏，發現有人疑似堵路，遂亮起藍燈追截，追至一公里外再下車搜索，事隔40分鐘後截停一名銷售員，在其背囊內搜出士巴拿及螺絲批，控以管有非法用途工具罪。涉案銷售員不認罪，惟今天被裁定罪成。辯方要求為被告索取感化官及社會服務令報告再作判刑，惟主任裁判官蘇文隆只肯索取勞教及更生中心報告，並將被告還柙候判。

被告李家杰（20歲）否認一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，涉及其背囊內一支士巴拿及一支螺絲批。他早前已就從背囊內搜出的一部對講機，承認無牌管有無線電通訊器具罪。

蘇官裁決指，涉案當日為「大三罷」，到處可見堵路破壞發生，而被告身上亦分別搜出可抵擋催淚彈的眼罩，以及可作蒙面用的圍巾等多樣可作示威用途物品。

至於涉案士巴拿及螺絲批，可作扑頭及進入單位之用，涉案對講機亦可用作破壞交通燈時互相協調。蘇官指被告在「三罷」行動中帶備多種物件，裝備齊全，肯定被告故意管有工具作非法用途，認為被告必然打算參與示威活動，又認為如此推論是無可爭辯的事實，全數接納控方舉證，裁定被告罪成。

辯方求情指被告現時就讀副學士課程，過去需要在家照顧患病母親，但為幫補家計，仍選擇外出工作。母親現已返回越南，被告克服病母問題，現時卻又面對控罪，對20歲年輕人來說，打擊沉重。

辯方又指被告犯案與本性不符，再指被告關心社會情況，亦有個人看法，受社會氣氛影響下犯案，現已明白應以合法方式表達意見。辯方又呈上十多封求情信給法庭。辯方不只一次提及被告希望待事件完結後，修讀傳理系課程，懇請法庭考慮判處非禁閉式刑罰，先索取感化及社會服務令報告再作判刑。

蘇官聽畢求情後，下令只索取勞教及更生中心報告，再作判刑，其間需要還柙，案件押後至本月20日判刑。被告步進犯人欄時，公眾席上多人呼叫：「撐住呀，等你出嚟呀！」

【案件編號：FLCC893/20】

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