教育局前日宣佈，若學校於農曆新年假後，全體⽼師每兩周進行病毒檢測一次、並在全校復課前14天內完成檢測，可向教育局申請全校恢復半天面授課堂，計劃引起學界強烈反彈，批評當局推卸責任。教協調查發現，逾90%學校管理層及前線教師不滿局方做法，認為剝奪老師參與檢測的選擇權及引起持份者間的磨擦，要求當局撤回有關做法。

教協昨日起以網上問卷形式訪問了11,822名中學、⼩學、特殊學校及幼稚園的校長及教師，詢問他們對教育局現時決定的感受。截至今早8時15分，有10,967名、即近93%校長及教師認為教育局的決定理據不充份；認為教育局是次做法不尊重學校及教師的受訪者比率亦高達92.7%。

此外，分別有91.5%及89.7%受訪者認為，局方此舉會使管理層和老師產⽣糾紛，以及令學校與家長產⽣不必要的磨擦。

不同階級教師均感受壓 對局方做法感憤怒

有10,925名校長及教師認為，局方以教職員每兩周檢測病毒1次作為農曆新年後的復課條件，會為前線教師帶來壓力；而502位校長及副校長中，亦有超過450位認為局方此舉將會令學校管理感到壓⼒及帶來行政困難。不同階級的教師感受壓比率，均佔受訪者總數90%以上。

問卷調查中，更有8,212名受訪者透過分數量表（1分代表完全不憤怒；5分代表非常憤怒），給予5分評價，表達對局方做法的不滿。

學界批做法無科學理據、教局閉門造車

教協副會長、前教育界立法會議員葉建源表示，回顧過去一年多，沒有學校出現大型群組爆發，若然教育局以所有老師接受檢測作為復課條件，做法毫無科學理據支持。他強調，復課條件應是疫情好轉，而非要求老師進行檢測。

教協會長馮偉華亦認為，調查在不足24小時內接獲過萬回覆，可⾒學界對這個安排極度關注。他續表示，調查一面倒地反映出學界長久以來，對教育局漠視前線教師意見、「閉門造車」的不滿。

馮強調，學界一直盡力嚴守各項防疫措施，但局方現時以美其名是「自願」，實際上是強逼的方式要求老師進行檢測，無疑把學校與家長、管理層與教師放在對立面，挑起紛爭。他要求局方就風波向教育界致歉，並撤回有關做法。

楊潤雄重申無迫教師檢測僅向學校提供選擇

教育局局長楊潤雄今早在電台再被問到有關措施，重申無要求校長及老師一定要檢測，僅是希望向學校提供選擇。

有質疑只要求教師檢測未能減低傳播風險，楊潤雄稱並非要學校完全零風險才復課，但教師在校內走動較多，教學亦需要經常說話，風險相對較大，故檢測可以降低風險。問到做法會否為學校帶來壓力，他反問是否因為擔心其他因素，要取走學生可以上課的權利。

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