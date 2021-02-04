下周農曆年假，但限聚令下許願樹、初二拜車公等傳統活動都受限或取消，仍無阻港人繼續發掘好去處。去年屯赤隧道通車，大幅縮短到大嶼山的車程，屯門直入東涌最快15分鐘抵達，比行舊路快一半，沿途更有天壇大佛、行山徑、纜車、大澳等多個戶外遊景點，不分老幼均認為比市區更好玩。玄學家麥玲玲指，初一新正頭時「喜神」正處西南面，不妨走走行大運。

無法出國避年，離島遊料再成農曆年連假熱門選項。年輕情侶Ashley和陳同學認同，本地遊選擇郊外與外遊理念相似，最希望是脫離市區的繁忙生活，「始終唔係高樓大廈，個feel好啲、靜啲。」行山發燒友李小姐都指，「貪空氣好、環境靚，而家香港周圍都唔可以走，戶外就可以嚟輕鬆吓。」尤其在屯赤隧道通車後，大西北「屯門牛」不用再騎牛牛兜路入大嶼山，駕車僅需15分鐘直入東涌，比原來行屯門公路轉8號幹線快一半。

武漢肺炎下，訪港旅客量雖然急跌，但熱門景點「昂坪360」預計農曆年一樣旺丁。昂坪360服務營運總管林興華表示，會續實施人流管制，包括同一纜車車廂只容許同行親友乘坐，每卡坐4至6人，乘客下車後會馬上消毒；輪候上車區域亦會劃線隔疏人群，另外，「昂坪360」會為每日入場設人數上限，望務求滿足防疫措施之餘，市民亦不用花長時間排隊。

「昂坪360」亦提供網上預先購票88折優惠，吸引市民預早安排到訪時間。到訪市民憑纜車門票及任何昂坪市集消費更可參與新春大抽獎。

連接昂坪有近期熱門景點大澳，車程僅約15分鐘。大澳食肆負責人黃先生認為，該處會有吸引力，「環境靚、樸素，你唔會見到有7仔、麥當勞、高樓大廈，要乜冇乜」，反比市區遊更勝一籌，不過，黃料農曆新年期間市民仍因疫情而憂心，料不會有太多訪客。

玄學家麥玲玲表示，大年初一的清晨3至5時、5至7時，以及上午11時至下午1時，三個時段都是靚時辰，最適合出外「行大運」，她提到今年西南方（即大嶼山一帶）於當日會有「喜神」到臨，同日，東面和東北面亦分別會有財星及貴人，建議當日想行大運者，不妨出門先向東，再往西南遊，祈求新一年順風順水。

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