武漢肺炎疫情，令社會、經濟陷入嚴重蕭條，但有社福機構在大環境衰退下，竟然向員工送鮑魚作賀年禮物。本報接獲投訴，指救世軍社會服務部日前向員工發電郵表示將會送贈鮑魚禮盒，被質疑亂用公帑，也有員工認為將送禮的開支，幫助社會有需要人士更好，批評作為社福機構，此做法欠理想，直言「有啲弱勢家庭冇工開，連食餐飯都有困難，點解仲要買咁貴重禮物畀員工？我哋都係有出糧」。本報正就事件向救世軍及社會福利署查詢，等候回覆。

根據救世軍的內部電郵顯示，社會服務部會向轄下員工贈送阿一鮑魚禮盒，並要求員工在本月23日或之前，交回簽收紀錄。附上的新春賀卡提及，因為受疫情影響，今年不能如常舉辦新春聯歡，故送上禮盒讓員工歡度佳節。

部份員工計劃將禮物轉贈機構服務使用者

有員工表示，對機構的做法感到驚訝及莫名其妙，認為「喺呢個社會環境下，冇得搞春茗，係咪就要咁樣去用錢呢？」他直指社福機構的財務情況透明度低，故未知過往春茗的開支來源，擔心當中是否涉及公帑或公眾人士的捐款，包括今次因取消春茗而送贈的鮑魚禮盒。

據了解，鮑魚禮盒將於下星期陸續派發，該部門有部份同事已打算將禮物，轉贈服務使用者，幫助有需要人士。估計該部門有近80個單位，若全體員工包括社工、護士至清潔工人都收到禮物，可能涉及逾千人，屬相當龐大開支。員工認為，受疫情影響，不少弱勢社群包括機構的服務使用者，都面對失業、家庭經濟困難如被拖糧等問題，若能將送禮開支轉用於弱勢社群身上會更好。

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