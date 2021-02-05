本港今日新增37宗個案，其中一宗個案（第10581號）為一名從內地抵港的39歲男患者，他潛伏期一半時間在深圳、一半在香港。當局列為本地個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋稱因本港個案較內地多，又指「香港好多個案，內地冇乜個案，我哋當咗本地個案處理先」。

「香港好多個案，內地冇乜個案」

患者1月30日開始發病，但衞生署在記者會上未有主動提及有關個案，張竹君被追問後才講述個案詳情。患者在深圳居住，1月23日從深圳抵港，屬商務豁免檢疫人士，報稱香港地址為東涌映灣園悅濤軒9座。該男子整年沒回港，一直在內地工作，張指「香港有公司但好似冇去返工」，他在內地的活動需由內地進行流行病學調查，署方會與內地衞生當局溝通。

患者在1月21日曾在內地做測試呈陰性，30日出現頭痛病徵，2月3日在港做檢測後呈陽性。他在1月23日至發病前均身處香港，曾到訪東薈城「買吓嘢」，沒其他特別活動；另一半潛伏期時間則在深圳。個案被列為本地個案，張竹君解釋指，「（患者）潛伏期一半時間喺深圳，一半喺香港。香港好多個案，內地冇乜個案，我哋當咗本地個案處理先」。

已取消「可能本地個案」分類

而為何不列作「可能本地個案」，張就指疫情爆發初期香港沒有個案，若潛伏期並非完全在香港，都不排除是輸入個案。但目前情況不同，香港有很多個案，而內地只有少數個案，所以當作本地個案處理，現時沒有再用「可能本地個案」的分類。若稍後再找到深圳或香港相關個案，會再作更改，署方會分析病人病毒株與本港是否相若。

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