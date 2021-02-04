上期跟大家提到，正值中年兼有「大肚腩」的上班族阿俊因偶然驗身而診斷出有脂肪肝，亦向大家簡介了脂肪肝的成因及對健康的危害。根據初步的超聲波掃描影像評估，阿俊的脂肪肝至少屬於中度，但正如之前提過，脂肪肝多數不會引起明顯徵狀，因此阿俊也像不少患者一樣，對病情有點不以為然。為了更準確掌握他的脂肪肝病情，我建議了阿俊再接受肝纖維化掃描。

要判斷脂肪肝的嚴重程度，以及肝臟是否已出現受損情況，傳統方法是進行的肝穿刺，抽取肝臟活組織樣本進行檢驗，但始終有一定創傷性，因此多數人會選擇進行超聲波等影像檢查。醫生會觀察超聲波影像並作出評估，若肝臟的脂肪量超過三分之一便屬中度脂肪肝，超過三分之二便屬嚴重。惟此方法無法得知肝臟受損程度，亦較難讓病人具體地掌握自己的病情。

另一種較新的方法是肝纖維化掃描，此方法兼具無創傷及準確度高的優點，敏感度亦比傳統超聲波優勝，可準確量度低至10%的肝脂肪量。檢查過程與一般超聲波相似，只需將探頭放到近肝臟位置檢測幾分鐘，便可得出兩組數據，分別是「肝硬度」（LSM）及「肝脂肪指數」（CAP），前者可反映肝纖維化的程度，後者則可測量肝臟內的脂肪水平。中大醫學院在2010年至2012年曾進行一項研究，結果顯示利用肝纖維化掃描診斷脂肪肝的準確度達92%，更比傳統的超聲波掃描發現多38%的脂肪肝患者。

說回阿俊的個案，經過肝纖維化掃描後，發現其脂肪肝情況其實已達「嚴重」程度。阿俊聽到檢查結果後不禁大為緊張，終於肯認真地改善生活習慣。其實，脂肪肝可以說是「都市病」，只要能持之以恒地保持均衡飲食，配合足夠的運動，從而妥善控制體重，脂肪肝是有機會可以逆轉的。肝纖維化掃描的另一好處，正是讓病人透過具體的檢查指數，清晰掌握脂肪肝的進展，這除了令醫生可及早展開針對性的跟進和治療，病人也會更有動力遵從醫生的建議，好好管理自己的健康。當下次檢查時發現指數有改善，病人便有更大機會堅持下去。

蔡曉陽 中大醫務中心全康診所顧問醫生