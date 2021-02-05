警方前年根據線報進行槍械掃蕩行動，在機場截獲一名補習老師，調查後揭發他涉嫌計畫槍擊一名男子，並與數名男女交接槍械。警方其後以串謀謀殺等罪，拘控補習老師及兩男一女。當中18歲少女今於高等法院承認兩項無牌管有槍械罪，案情指她透過fb購買野戰遊戲裝備，因而認識男版主；及後對方將數支真槍交予少女保管，又帶她到廢棄學校試槍。翌日警方於學校搜出彈頭，從而揭發事件。案件押後至11月30日判刑，少女須還柙候懲。

被告翟詠詩（18歲）被控於2018年12月及2019年1月1日，在沙田小瀝源南約5號無牌管有兩支手槍、一支半自動手槍，以及499發彈藥。

案情指，2019年1月1日警方前往大埔一間廢棄學校調查，並於斜坡發現子彈洞，旁邊有彈頭。警方其後在太和邨起回彈殼。同日警方搜查被告位於沙田的居所，在衣櫃內發現一支能發出9x19mm口徑子彈的黑色半自動手槍、內置18粒9x19mm口徑子彈的彈匣，以及31粒9x19mm口徑子彈。

翟於警誡下透露，約一星期前，一位名為@Fifty的網友將載有手槍及彈藥的袋交給她，她回家打開才知有手槍及彈藥。她又指兩人只於網路上聯絡，及後她按對方指示，攜帶該手槍前往大埔的廢棄學校，@Fifty試槍後，翟將手槍帶回家。

錄取口供期間，翟突然表示有話要說，指透露@Fifty是其蘇姓友人，她於2016年底透過fb向蘇購買野戰遊戲的裝備，因而認識對方。其後二人以Telegram等聯絡，蘇曾帶翟到廢墟學校玩過4次野戰遊戲。同年12月初，蘇將3支槍及10盒彈藥交給她保管，其後取走兩支手槍及9盒約450粒的彈藥。

翟續指，2018年12月30日兩人前往大埔誠明學校，翟將由她保管、已裝上彈藥的手槍遞給蘇。蘇戴上手套朝一塊木開槍，並發出響亮的槍聲，蘇沒料到槍聲如此巨大，兩人隨即逃離現場。翟表示從未使用另外兩支手槍。

警方於2018年12月31日及翌日分別前往蘇的梁姓友人位於紅磡黃埔花園居所，搜出五支手槍、三支長槍及905發子彈，其中包括蘇從翟家中取回的兩支槍及約450粒子彈。

法官張慧玲將案件押後至11月30日判刑。

【案件編號：HCCC243/20】

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