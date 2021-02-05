70歲的「蘭姨」於80年代到香港定居，到港後任職上海美容及理髮，其後行業夕陽之際轉行做改衣，並與丈夫誕下2名兒子，但不幸其中小兒子為中度智障人士。「蘭姨」照顧他接近30多年，其後丈夫離去，她獨力照顧兩子，直至大兒子長大後外出工作養家。

當「蘭姨」退休初期，她患了糖尿病及高血壓。直至2019年，她因上述病況影響，右眼突然失明，其後醫生告知她糖尿病上眼引至右眼失明，而左眼出現黃班病變，現時左眼只有6成視力。醫生建議她接受眼內注射藥物，以避免視力持續惡化。

「蘭姨」現時申領綜援過活及仍需照顧小兒子。她現所用的眼針藥物屬醫管局病人自費藥物，單次注射需費用約$8,000，故此「蘭姨」未能負擔療程。「蘋果日報慈善基金」早前為「蘭姨」籌得的善款已不足，盼望善長能施予援手，令「蘭姨」能醫治眼病，持續控制病情，讓她能繼續照顧小兒子。

「蘋果日報慈善基金」關顧主任懇請各位善長能支持「蘭姨」。

「蘭姨」暖流之友編號：C4698

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