【本報訊】港大學生會前日如期舉行紀錄片《地厚天高》首場放映會，校方事前曾以可能違反國安法為由，勸喻學生會停辦，但學生會堅持，校方最終未有派員阻止。港大昨發表聲明，對學生會不理勸喻表示遺憾，重申反對港獨，又指會重新審視為學生會提供的各種安排，以「釐清責任」。

或審視學生會大樓管理權

港大聲明指，大學對學生會不理勸喻、在校園內繼續舉辦有違法風險的電影放映活動深表遺憾；指學生會將校方的「善意提醒」，描述為「威逼」、「打壓學生言論自由」，甚至對校方予以譴責，大學表示極度失望。聲明重申反對港獨，不會容忍任何違法或意圖違法的行為；又指大學將會重新審視一直以來為學生會提供的各種安排，以釐清責任，加強校園風險管理。

學生會會長葉芷琳回應指，未收到校方通知何謂「為學生會提供的安排」，相信可能是指由該會管理的學生會大樓，但稱若校方要收回管理權，將涉及繁複程序，而且該大樓數十年來都由學生會管理，認為校方暫不會有此決定。至於港大在聲明中重申反對港獨，葉指紀錄片只是現實的寫照，港獨是大學對放映活動的詮釋，學生會並未有提供任何立場。學生會稱餘下兩場放映會會如期舉行。

港大校方早前以違反國安法為由勸阻學生會舉辦《地厚天高》放映會，一度有消息指校方會出動保安驅趕，但首場放映會最終順利舉行，約70名港大生參加，其間場外有一名男子駐足，手機鏡頭向着會場，懷疑正在偷拍。