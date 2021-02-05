曾患自閉、腦癲癇及抑鬱症的14歲少年，涉於去年「裝修」被指為藍店的優品360分店被控刑事毀壞罪，受審後被裁定罪成，還柙至今日判刑。裁判官水佳麗問他：「你有咩咁多不滿呢？與其破壞，可唔可以做啲嘢幫手，令呢個社會變得更好？」最終判他接受18個月感化。此外，涉及三度破壞優品360的13歲印度裔少年，今亦承認三項刑事毀壞罪，遭水官質問：「係咪好舒暢？舒服晒？出咗啖氣，係咪？你對呢間店舖做呢啲事，公平咩？」將他還柙至本月19日判刑。

14歲少年被指於去年2月24日在天水圍天耀商場內的優品360犯案，推倒貨架貨品及收銀機。辯方今求情指，被告坦承犯錯，希望可繼續學業，立志成為咖啡師或廚師。被告還柙期間已有反思，明白自己使用錯誤方法表達意見。

辯方表示，被告須到精神科覆診及定期服藥，希望法庭可接納感化官建議，判他入更生中心或接受感化，讓他可繼續覆診及在原校讀書。

14歲少年獲判感化18個月 官指若表現不好「更生中心等緊你」

裁判官水佳麗問被告：「點呀？困住開唔開心呀？」被告回應稱：「唔開心，因為冇得見爸爸媽媽，仲要守嚴厲紀律，因為做錯犯法嘢。」水官續問：「犯法好唔好玩呀？出咗氣，整爛人哋啲嘢，應該好開心㗎喎？」被告回答：「唔係，會傷害人哋嘅心血。」

水官指，被告的破壞行為會令店舖員工受驚，「佢哋又唔係老闆」。水官告誡被告：「將你啲所謂唔開心嘅嘢，由自己開始建立呢個社會；雖然力量好細，你得嗰十四、五歲，但呢個社會會因為你變得更好」。對於被告的邊緣智商，水官寄語謂：「你把口好聰明，希望你嘅聰明可以擺喺啱嘅嘢上面。」

水官表示，考慮到被告患病及邊緣智商，或會較易在朋友影響下犯案，而且他有精神及心理問題，相信較適合在原校繼續上課。雖然被告沒認罪，而是經審訊後裁定罪成，但其犯案只涉及一次事件，而他的案中角色是跟隨者，故決定給予他機會，判他接受18個月感化令。水官警告被告珍惜機會，若感化表現不好，或會重新判刑，直言「更生中心等緊你」。

另外，涉及同一事件的13歲印度裔少年，於去年2月24日在天耀廣場的優品360犯案，另於同年2月1日及2日，在天水圍嘉湖二期地下的優品360聯同其他人損壞11包零食、2支紅酒及5罐曲奇。被告今承認三項刑事損壞控罪。

案情透露，被告於今年1月初被捕後，警誡下表示知道涉案行為是非法及嚴重錯誤，並承認他於2月1日及2日的事件中，有份參與損壞貨品，至於在2月24日事件中則只負責「睇水」。其中一名控方證人為被告的小學教師，供稱曾教導被告指破壞店舖是非法行為。

官勸13歲印度裔被告：用你個腦諗下

辯方求情指，被告與母親及繼父同住。由於繼父沒有香港身份證，故家庭經濟由被告母親獨力支撐，她更為了其他家庭成員的簽證事宜及生活費而欠下債務，但相信可於數月內還清。

辯方又呈交12封分別由被告、被告母親及熱心市民撰寫的求情信。被告在信中指，對犯案感到後悔，知道令母親及其他人痛心，承諾不會再犯。被告母親則指，相信兒子是在衝動下犯案，冀法庭輕判。

水官質問被告：「三次呢啲咁嘅行為，係咪好舒暢？舒服晒？出咗啖氣，係咪？你對呢間店舖做呢啲事，公平咩？你試下成日有人嚟你屋企搗亂，唔知咩原因嚟搗亂，你會點？」水官又稱，店員只是打工，「無論你對呢間公司幾睇唔順眼，唔關啲員工事㗎喎」。

水官告誡被告謂：「你係香港少數族裔，難得唔只識講中文，又識寫中文；但好多人唔識聽、唔識寫，就冇前途，所有你可以諗吓你媽咪對你有幾大希望。但係你出街搗亂，唔知為乜。人哋叫你破壞你就破壞，令媽媽傷心，明唔明？」

水官將案件押後至本月19日判刑，先為被告索取感化官及感化院報告，其間將他還柙少年院舍，希望他可反省，「當你啲朋友嗌你去做呢啲嘢，用你個腦諗下，應唔應該聽、應唔應該跟？你唔諗清楚，後果唔止你要面對，仲有你媽媽。」水官並謂：「你仲細，喺香港仲可以有你嘅前途。」散庭後，被告母親不斷啜泣，需由親友安慰。

【案件編號：TMCC700024/20、TMCC700001/21】

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