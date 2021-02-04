【本報訊】特首林鄭月娥借答問大會主動提出多項建制派夢寐以求、涉及修改法例的建議，全體建制派即發表聲明對林鄭表示「支持、歡迎、感謝」，稱林鄭「充份體現行政機構和立法機構的合作」。有評論員認為，林鄭提出每項舉措都屬政治考慮，一為今年不知會否舉行的立法會選舉、二則為其連任鋪路，爭取建制支持，說到底林鄭無異是「折磨緊大家」。

林鄭在昨日建制派主導的答問大會中，一口氣回應多項建制派鼓吹多時的措施，例如針對民主派的區議員宣誓、聲稱針對假新聞和起底等修例立法、引入非本地培訓醫生，以及劏房租務管制等。

全體建制派包括民建聯、經民聯、工聯會、自由黨、新民黨及六人組的所謂「建制派六大板塊」亦投挑報李，在答問大會發表聲明，對林鄭的五大立法方向表示「支持、歡迎、感謝」，「充份肯定特區政府願意吸納立法會建制派的意見」，認為林鄭「充份體現行政機構和立法機構的合作」，又稱他們會「積極提出改善意見，令立法內容更貼近社會所需」，期望與港府「建立更具建設性的關係」。

助保皇黨爭「政績」選立會

時事評論員劉銳紹認為，現時林鄭的管治理念是「唔會選擇地（全）按北京精神做事」，林鄭也採納不少建制派民生訴求，一方面可替建制派為暫訂今年舉行的立法會選舉累積「政績」；另一方面因今年底是選委會換屆選舉、選委會又必定以建制派為主，林鄭順應建制派意思，無非為減少在特首選舉時要承受的攻擊和壓力。

至於林鄭未有應允建制派要求設立失業援助，劉相信因民主派也有不少人爭取，故林鄭或認為一旦接納建議會令民主派也可邀功，惟林鄭「唔會畀你（民主派）任何攞分嘅機會」，加上失業援助對象主要為基層市民，在信奉「食飽咗就要民主」思想下，林鄭更不會讓基層有好日子過。