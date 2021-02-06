誰能料到前年六四30周年，可能是港人最後一次的公開悼念六四活動？有32年歷史的支聯會維園年宵攤檔，遭食環署堆砌理由來終止合約，今年六四支聯會能否再舉辦燭光晚會頓然蒙上陰霾。熟悉內地時政的評論員劉銳紹直言，打壓恐怕陸續有來，甚至支聯會也可能被取締，不過他強調「方法總比困難多」，港人面對困難，還靠三點。

自上月底林鄭向國家主席習近平述職，被習當面曉以抗疫和堅持愛國者治港後，港府連日瘋狂封區，林鄭又提出五大立法建議，今日就由食環署出手禁止支聯會擺放攤檔，劉銳紹相信「緊處未算緊、左處未算左」。

他認為自前年四中會全後，中共已視破壞兩制為「系統工程」，相關工作不會在一年內完成，故打壓「陸續有嚟」，「包括一般認為無問題嘅，(現今中共)都會覺得有問題。」尤其是明年底舉行的二十大前，習近平「驚香港成為大陸某啲力量嘅基地，所以用《國安法》借外打內，同時落實忍夠（香港）而收回兩制。」

官方用意令悲觀情緒如傳染病散播

劉形容，不單止是支聯會舉辦的各種活動可能被禁，就連支聯會本身也可能被取締，「喺政治掛帥、鬥爭思維下，要牢牢掌握對香港嘅全面管治權，乜嘢都可能做。」而官方的用意就是令悲觀、失望的情緒如傳染病般互相散播。

雖然政權的打壓無日無之，但劉銳紹仍相信「辦法總比困難多」他表示，古今中外每當人民面對困難時，「存在就是勝利，堅持就是勝利，策略就是勝利」，故此人民要做到的就是存在、堅持和有策略，而且政權不斷的打壓，其實只會「製造未來更大嘅炸彈，推高硬性斷裂的臨界點。」

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