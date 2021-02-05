【本報訊】理工大學Z座行人天橋，是前年理大圍城期間其中一個令人印象深刻的地點，有示威者在此游繩逃出生天。天橋近日終於重新啟用，但校方卻為整條天橋加建了鐵絲網。

示威者曾游繩逃生

該條行人天橋位於漆咸道南之上，連接賽馬會創新樓和Z座，是由理大主校園直接通往Z座的唯一通道。在理大圍城後，校方曾將天橋長時間封鎖，直至上月31日才重新啟用，但邊緣位置已加設鐵絲圍網，包圍整條天橋，昨仍見有工人進行工程。圍網下方又安裝了多個閉路電視，對準橋下車路。據理大學生報編委會報道，學生需要先拍卡，才能由主校園經天橋通往Z座。

理大校方解釋，大學最近已把連接主校園及Z 座的行人天橋修復，並重新開放予校內師生、員工使用。根據地契要求，大學有責任確保行人天橋的設立，不會影響天橋下漆咸道的交通運作，因此校方在進行修復工程時，也考慮車道安全的需要，在天橋上加裝安全網。

理大圍城期間，Z座行人天橋曾是示威者的據點，一度放滿遮陣。圍城第二日，多名示威者從天橋游繩往六米以下的漆咸道南，估計有數十人成功由鐵騎「家長車」接走，但亦有人失足跌傷。自前年的反送中運動後，各區多條天橋都加設了圍網，防止有人向下方擲物，包括在理大圍城間成激烈戰場的紅隧收費廣場行人天橋，中大二號橋更加裝了四米高的倒鈎鐵絲網，狀似監獄圍牆。