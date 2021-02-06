科興宣佈，昨日（5日）獲內地國家藥監局依法批准，該公司研製的武漢肺炎滅活疫苗在內地可以附條件上市。疫苗適用於18歲及以上人士接種，需接種兩次，兩劑相隔14至28日，每次劑量為0.5毫升。

科興指，這次獲附條件批准上市是基於中國以外的第三期臨床保護效力試驗兩個月結果，但因暫未獲得最終分析數據，有效性和安全性結果有待進一步確證。

去年7月起在內地為特定人群接種

科興疫苗去年6月在內地獲批准緊急使用，7月起在內地為特定人群接種。今年1月起，印尼、土耳其、巴西智利等多國，陸續批准疫苗緊急使用，包括為醫護人員及長者等高危群組接種。

特區政府亦為引入科興鋪路。政府昨晚公佈，毋須科興於醫學期刊刊登第三期臨床研究數據，只要求科興提交其向世衞提交的資料作審批。不過根據政府的武肺疫苗申請指引，要求申請者提交證實疫苗效用及安全性的臨床數據，包括但不限於在具信譽的同行評審刊期發表文獻；若沒相關資料，要提供合理理由。惟政府未有公佈科興是否已正式提出申請，及以甚麼理由不需於期刊刊登數據。

政府免除科興提交科學期刊數據未作解釋

現時獲美國食物及藥物管理局批准緊急使用的德國BioNtech及莫德納疫苗，均已在國際醫學期刊《新英倫醫學雜誌》發表第三期臨床研究數據。本港預購的英國英國阿斯利康也已在醫學期刊《刺針》，發表第三期臨床研究數據。就連俄羅斯研發的國產Sputnik V疫苗，早前也在《刺針》發表第三期臨床研究，有效率達91.6%，意味臨床研究數據經同行評審。世衞目前只批准緊急使用德國BioNtech疫苗。

政府的武肺疫苗申請指引，要求申請者提交最少16類資料，包括是否獲世衞發出緊急使用許可，或境外藥物監管機構批准使用，及可證明疫苗安全性及效用的臨床數據，包括但不限於專家評核報告、於具信譽的同行評審期刊中發表報告，及海外藥物監管當局的評核報告等。若申請者不能提供相關資料，需有合理理由。

不過，科興疫苗只在國際醫學期刊發表了第一、二期臨床研究數據。政府昨晚突然不需科興於期刊刊登第三期臨床研究資料，只需直接提交其向世衞提交的資料。消息人士解釋，政府沒降低對科興成效、安全及質素的要求，科興需提交的資料與以往一樣，「只不過早咗交」；最終是否需科興於醫學期刊發表數據才獲批准使用，視乎專家委員會意見。疫苗是否有效由臨床數據證明，本地專家也是對臨床數據作同行評審。

專家指評審過程重點要獨立及客觀

有微生物專家表示，不論數據刊登於醫學期刊、由世衞或本地專家評審，最重要是評審過程獨立、客觀，「向醫學期刊交數據刊登，會經過幾個獨立嘅reviewer（評審者）評審，同藥廠無利益關係，大家唔識大家，如果有問題，可以問藥廠問到滿意為止，要藥廠修正解答」。在所有批審過程中，專家有否壓力，能否予人觀感上公平、公平、公開很重要。現時政府不需科興於醫學期刊發表第三期數據，「世衞睇完無問題，香港專家睇完無問題，唔係完全唔可以」。

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