拜登上台之初，中共軍機加大擾台規模，一則是做給大陸人看，二則是做給拜登看。中共深知，中美蜜月期早已結束，不管誰執政，美中關係都不會好，可惜除了軍機擾台，中共現在對台工作已經一籌莫展。

長期以武統恐嚇 人心不得

中共統一台灣的強國夢做不下去了，這個苦果是三個關鍵因素決定的，一曰體制，二曰民心，三曰時勢。

體制是根本性的，中共是一黨獨裁體制，台灣是民主體制，二者水火不相容。鄧小平的「一國兩制」，初時還有一定的欺騙性，但數十年來，這條路越走越窄，直至去年香港反送中運動，獨裁真面目更自我拆穿，「一國兩制」急速貶值，如今只堪作牆紙之用。

台灣民主體制運作順暢，最近《經濟學人》公佈全球民主指數，台灣在167個國家中排名第11，高居東亞之首。台灣與中共隔海分治，日子很好過，台灣與中共統一，卻有被吞併的危險。中共的往績，證明他們永遠不會與人民分享權力，台灣一旦落入中共手中，台灣的民主制度將付諸流水。

兩岸一旦統一，國民黨淪為門客，民進黨淪為陪襯，台灣人則淪為奴僕。以台灣現今的政治自主經濟自強文化自立，對比中共的殘酷專政，僅此一端，便足證統一沒有政治基礎。

其次，民心向背更是死結。自蔣經國開放大陸探親，民間來往形成熱潮，其後台商到大陸投資，中共藉台商的利益訴求，大搞統戰，又通過兩岸通婚和求學，向台灣輸出大陸移民，在島內政商學界與新聞文化界長期滲透，改變台灣政治生態。再加上國民黨在島內充當中共吹鼓手，一度使統一議題大行其道。

但台灣畢竟是資訊自由的國家，中共貪腐的政治體制，獨裁嚴酷的社會管控，對少數民族的種族滅絕，對多元文化和新聞自由的戕害，種種劣迹罄竹難書，台灣人尤其是年輕人普遍存在對立情緒。再加上馬英九搞服貿大失人心，香港人的遭遇如反面教材，使民間更反感，台灣民心一面倒拒共，統一更成禁忌話題。

中共長期以武統的恐嚇威脅台灣人，江澤民時代打導彈，習近平時代戰機侵擾，文宣上的威懾無日無之，一副惡形惡相，如何俘獲台灣人心？人心不得，統一又何從談起？

時機已過 暴露獨裁真面目

關於時與勢，稍有常識者都知道，時與勢從來沒有像現在這樣遠離中共，統一台灣之夢，從來沒有像今日這樣遙遠。習近平說「時與勢都在我們一邊」，只是幫中國人打雞血而已。

在中共來說，經濟自峯值下滑，高科技面臨斷炊之苦，外交上處處碰壁，軍事擴張消耗國力。內部問題多多，經濟爆雷陸續有來，這樣的內部時勢，沒有最壞，只有更壞。

外交上，蕭美琴出席拜登就職典禮，逼得崔天凱避席；拜登至今不與習近平通話，擺明了態度傲慢。美台關係根據美國國會多個涉台法案的新規定，將穩步提升，在拜登多邊外交政策推動下，各西方先進國家將與台灣有更多合作。

台灣憑藉高科技實力，贏得各大工業國青睞，台灣大量購買美國先進武器，自我防衞更有信心，使中共面對武統成本更高的難題。台灣處在第一島鏈中心位置，又關涉南海島礁爭議，更增加台灣的存在價值，美國出於本身利益，將積極協防台灣，這已成為不爭的事實。

如果中共曾經有過和統或武統的機會，那個機會已經一去不復返。中共統一台灣很心急，因為越是往後拖，體制的弱點越暴露，國力越消耗，民心越失，台灣的國際地位越提升，統一前景越不妙。但中共急，美台越是不急，更糟糕的是，和則無路徑，打則無把握，拖則無希望。

在習近平任內，以上三大難題都是死結，毫無解決希望，至於習近平之後，那就言之尚早，要看中國怎麼變，美國怎麼變，世界怎麼變了。

方圓

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