【本報訊】中學文憑試（DSE）歷史科試題爭議後，保皇黨仍窮追猛打，昨於討論考評局開源節流方案的立法會會議上，議員邵家輝追問如何懲處負責出卷的審題委員會成員，民建聯葛珮帆（圖）亦批評，連教育局長都不知道審題委員會成員名單，斥考評局「冇王管」。

立法會教育事務委員會昨日討論考評局開源節流方案，但是多位建制派立法會議員仍對DSE歷史科試題爭議窮追猛打，民建聯議員周浩鼎表示，歷史科試題引起公憤，要求教育局做到「正本清源」，改善制度，確保下一代「勿再被害群之馬荼毒」。

教局倡讓「高一層」處理爭議

非教育事務委員會成員的批發及零售界議員邵家輝加入「批鬥」，追問考評局會如何處理負責出題者。

民建聯葛珮帆質疑連局長亦不知道審題委員會成員名單，「點解香港可以有個機構係完全冇王管，鍾意做乜都得？」

考評局秘書長蘇國生回應稱，審題委員會成員由各界提名，經考評局按資歷篩選，身份保密，局長亦不會知悉名單，並指考評局在試題爭議後已檢討機制，不同意沒有監管。

教育局長楊潤雄則稱，事件中有「較大影響力」人士未有跟足程序，已建議考評局考慮如何在有爭議時讓「高一層」人士參與。

另外，考評局每年租用開支高達800萬至1,000萬元，楊潤雄稱，正為考評局物色空置校舍搬遷辦公室，作網上評卷中心和考場，目前已有數個目標選址，加上政府負擔特殊教育需要學生的考試費和發展電子評核等措施，有信心該局結構性虧損可大致解決，2023年後逐漸見效，暫未考慮改變考評局自負盈虧制度。

蘇國生補充，中學文憑試若然推行電腦模式考試，將可以節省開支，曾經邀請中六學生進行先導計劃，效果理想，但實際推行仍待與前線教師溝通。