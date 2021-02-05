【本報訊】政府昨公佈收緊現時獲豁免到港檢疫人士的安排，包括機組人員及來港進行貨物裝卸的貨船換班船員。所有在過去21天曾逗留中國以外地區（不包括巴西、愛爾蘭、南非及英國等「極高風險」地區）的機組人員，須檢測完成後於航空公司所安排的機場酒店自我隔離直至下一航班。

措施本月20日起生效，如上述機組人員屬本地機組人員並欲離開機場範圍，則須先於指定酒店自我隔離14天，方可進入社區，並在其後七天內接受醫學監察（包括抵港第15天及第19或20天進行檢測），方可再次執勤。

國泰員工35天不能回家

國泰空中服務員工會主席王思敏質疑，機組人員感染數字一直偏低，對政府收緊檢疫安排表示難以理解，希望疫情緩和後，政府可放寬檢疫標準。根據管方安排，有關機組人員會先被安排連續工作21天，抵港後再到酒店隔離14天，之後休息14天，換言之，員工有長達35天時間不能回家，管方表示員工可自願參與有關編更安排，並承諾會向參與員工發放額外津貼，金額視乎職級而定，料可彌補員工未能執勤所損失的飛行津貼。

在國泰任職空少的「J」形容新安排「好無謂」，他指現時機組人員回港已須在機場檢測，並須在公司安排酒店等候結果陰性方可離開，有關措施已經有效及足夠。他形容，管方安排將令員工「斷六親」，「成五個星期冇得返屋企，有啲做媽媽照顧唔到屋企」。

有國泰空中服務員指出，新措施無論對機組人員的工作、收入、生活，以至對航空公司的經濟負擔都造成極大打擊，無疑將香港航空業推向懸崖邊緣。該空服員指，有同事在疫潮下依賴兼職收入，執勤連隔離隨時半個月起跳，嚴重影響生活和收入。國泰發言人則稱，現正積極管理機組人員資源，以編劃2月20日起的航班服務。