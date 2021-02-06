不少市民在每一年的維園年宵，也會特別到支聯會的攤位捐款，以示支持民主運動，故年宵是支聯會重要收入來源之一。過去10年，支聯會在年宵的收入平均為近30萬元。支聯會如今遭政治打壓，主席李卓人呼籲，想捐助支聯會的市民，可透過多個方法向支聯會捐款；他又指，政治漫畫家尊子更會替市民畫肖像，替支聯會籌款。

最少一年亦籌得20多萬元

翻查資料，支聯會每年透過維園年宵也會籌得可觀捐款，以近年來說，最少一年也籌得20多萬元收入。已故支聯會主席司徒華傳出患癌的2010年，支聯會的年宵攤位更籌得38萬元，屬約十多年來的最高一年。

李卓人指，除了六四燭光晚會，維園年宵是支聯會的重要收入來源之一，支聯會計劃會向食環署追討今次食環署終止協議的捐失。

眼見政權打壓，不少市民想繼續捐助。李卓人呼籲市民直接透過銀行、轉數快捐款給支聯會，亦可以郵寄支票、到銅鑼灣或旺角的教協捐款，讓支聯會有足夠資源，面對日後的訴訟。他指，籌款目標為20萬元，希望市民能向被打壓的支聯會雪中送炭。

他又提到，政治漫畫家尊子為幫助支聯會籌募六四集會案的訴訟費和六四紀念館的經費，將會為市民繪畫肖像，一人為200元、二人為250元。尊子會在年初一前完成畫作，透過WhatsApp、Signal 或電郵傳遞。

市民捐款支聯會的方法

1. 直接存款或轉帳（恆生銀行 262-273-733-001 、 匯豐銀行 580-108-934-001、轉數快 8383242 ）

2. 郵寄劃線支票：抬頭「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，寄往：九龍旺角旺角道11-13號藝旺商業大廈10字樓，信封面註明「支聯會秘書處收」

3. 親臨「教協」捐款銅鑼灣服務中心：香港銅鑼灣堅拿道西15號永德大廈閣樓旺角服務中心：九龍旺角彌敦道618號好望角大廈8樓

4. 尊子畫肖像撐支聯會：即日起至農曆新年（2月12日）前，市民可以電郵相片及入數紙至 contact@alliance.org.hk、WhatsApp 相片及入數紙至 +852-27826111 、Signal 相片及入數紙至 67978841 ，以獲得尊子親筆繪畫的肖像。（一人200元；二人250元；三人300元；四人350元）尊子會在年初一前完成肖象作品，支聯會會利用WhatsApp、Signal 或電郵把作品傳遞。

資料來源：支聯會

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