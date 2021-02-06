武肺疫情持續一年，本港經濟嚴重受創，最新的失業率更高達6.6%，為16年以來新高。由房委會提供的租金援助計劃，可為合資格住戶減免最多一半租金，為期兩年，但原本為基層市民紓困的措施，卻未能在艱難時期發揮扶貧作用。有公屋住戶投訴，斥物管處職員態度不友善，部份更叫居民改為申請綜援，且租援計劃資訊流通度極低，居民對租援計劃詳情與所需文件並不清楚，讓有需要的住戶在申請租津時遇到極大困難。

房委會早於1992年推出租援計劃，旨在為有短暫經濟困難的租戶減免公屋租金。合乎申請資格的居民，最多可獲減免一半租金，減租年期更可長達兩年。監察公共屋邨福利規劃聯盟早前進行調查，訪問1,112名公屋住戶，發現雖然有78%受訪者合乎租援的入息申請資格，但有約三分之二住戶對租援計劃毫不知情，只有約一成居民曾申請租援，且申請者當中僅有約六成獲批。

為進一步了解居民申請租援的問題，聯盟於去年12月到葵翠邨、清河邨及鳳德邨等10條屋邨進行約15個深入調查的個案訪問，發現租援申請的流程並無統一指引，房署或物管處職員態度不佳，租援計劃資訊並不流通，且計劃豁免條件形同虛設。

居民怕歧視拒領綜援 申領租援被踢走

長沙灣麗翠苑住戶楊女士，不想孩子因為領取綜援而受歧視，惟經濟大環境欠佳，故向物業管理公司提出租金援助申請。她指物管處職員態度「差到無人有」，未了解她的經濟狀況，就叫她直接去申請綜援，令她非常憤怒及傷心，直斥職員「好（似當我）乞衣咁」。她亦認為職員指示並不清晰，來回折騰4次，擾攘2個多月，仍未完成申請程序及提供所有資料。

住葵涌公共屋邨的劉女士，在前年遷到住處後，作為家中主要經濟支柱的丈夫便遇上開工不足的情況，因而到屋邨辦事處申請租援。房署職員得知她未住滿兩年後，便馬上打發她離開，惟房署曾表明，未住滿兩年的家庭若因狀況劇變而導致收入下降，居住期規限的要求可獲豁免。協助劉女士的社工梁兆隆斥，前線員工未必會了解居民的狀況，直指所謂「豁免」形同虛設。

團體促暫停要住戶住滿兩年才可申請

聯盟建議，房署於每幢大廈的大堂或升降機等地方，張貼有關租援的海報，讓居民更容易獲得與租津有關的資訊，加強前線同事有關租援申請的培訓，並提示職員注意簡介流程時的態度；同時在失業率高企的情況下，全面豁免住滿兩年的要求，讓有需要的居民可以得到適切援助。

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