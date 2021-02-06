消委會主席林定國今早出席商台節目時表示，就美容及健身行業消費冷靜期的公眾諮詢已完成，惟因前年社會運動及疫情而停頓，雖現時未必是立法的最適合時機，但有關法例是消費者應有的保障，且只差「臨門一腳」，希望社會環境回復正常時可完成處理。

消委會總幹事黃鳳嫺亦指出，政府並未放棄立法，只是時機未適合，希望大眾能繼續支持，又擔心美容院及健身中心重開後，不良商家會刻意以無能力行為人士或智障人士作推銷目標。林定國補充，消委會去年11月推出了應對購買健身美容等服務的教材短片，期望未來能提供專為長者設立的諮詢或投訴熱線。

消費投訴上升與疫情有關

此外，消委會去年共接獲3,0935宗投訴，較前年上升26%，是自2015年以來最高。林定國相信投訴數字上升與疫情有關，當中增幅最多是醫療用品相關的投訴，九成半與口罩有關，主要是在去年疫情初期出現口罩供應緊張或延遲送貨等問題；旅遊相關投訴亦增約一倍，主要是市民受疫情影響需要取消機票等。

林定國表示，擔心一旦疫情回穩後，出現報復式消費，明白市民已抗疫一年多自然會期待外出消費，惟在預繳式消費前必須冷靜，直言若店家在付款後結業，消費者追討機會是「微乎其微」。

網購欠單據難追討

黃鳳嫺亦提醒市民在社交平台網購時不能掉以輕心，須看清相關條款及付款方法，因為大部份屬私人交易，未必有單據，亦欠清晰交易紀錄，若有貨不對辦等爭議將難以追討。她又指，消費者若發現貨物有問題，可即時影相作證明，並通知賣家或客戶服務人員。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！