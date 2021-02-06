政府正籌備武肺疫苗接種計劃，相信先接種德國BioNtech疫苗。安老服務協會主席陳志育表示，昨日（5日）與政府代表開會，首輪院舍接種計劃會先於10間安老院開始，相關院舍位於全港多區，有私營及津助院舍，規模較大如平均有百多名院友，以便德國BioNtech疫苗稀釋後，有足夠長者接種疫苗而不會浪費。

因接種疫苗屬自願，事前需長者或其監護人同意。

分批為院友接種

陳志育表示，政府會安排由醫管局醫護人員組成的外展隊，到院舍為長者接種。政府構思是院舍員工自行到社區接種中心接種疫苗，但他認為若外展隊一併到院舍為員工接種，可增加員工接種率。

政府計劃於每間院舍先為部份院友接種，而非一次過為所有院友接種，以了解整體流程是否順暢。政府未有提供具體接種疫苗的日期，只表示預計農曆新年後。

他指，因接種疫苗屬自願，事前需長者或其監護人同意，不排除有長者不想接種疫苗。之前也有長者表示想接種國產疫苗，因副作用較少；不過也有長者表示不介意德國BioNtech疫苗。

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