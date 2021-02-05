【本報訊】美國爆出嬰兒食品安全醜聞，國會調查發現多款嬰兒食品含有毒重金屬，「水平達危險程度」可損害腦部，而涉事公司仍然照賣，當中包括港人熟悉的雀巢嘉寶（Gerber）及其他品牌。

由民主黨眾議員主持的監督小組委員會，前日提交嬰兒食品重金屬測試報告，包括鉛、砷和水銀等，點名指多個品牌產品有問題，除Gerber外，還有Nurture（Happy Baby）、Hain Celestial Group及Beech-Nut Nutrition。其中Gerber使用的67批白米粉（rice flour）含高劑量的砷，測試結果達90十億分點濃度（ppb），部份食材鉛含量亦高達48ppb，又不作水銀度測試；另一公司Hain「全部製成品所含無機砷，都比原食材驗出含量為高」。

報告同時批評美國食品藥物管理局（FDA）監管不力，因為無機砷正是FDA列為有害的物質之一，而局方早在2019年8月已收到有關Hain的告密，指公司「只檢驗食材不驗製成品」造成誤差，但至今連警告標籤都未有要求加貼，而更多嬰兒食品是不作測試就應市。

多間生產商拒絕受檢

委員會促局方盡快制訂嬰兒食品有毒重金屬上限，除了查驗食材重金屬，製成品亦應強制再驗一次。FDA發言人稱正審視報告，解釋指有毒元素不免會經土壤、水份和空氣滲入食物，無法完全剔除，「局方目標只是盡量減低食品中有毒物質」。

委員會又「十分關注」有生產商拒絕受檢，包括連鎖店沃爾瑪、金寶湯公司及Sprout Organic Foods。沃爾瑪回應指去年2月已提交自家測試報告，委員會未再垂詢；金寶回應更含糊，稱「自問有全力配合國會調查」，強調自家產品安全，歸咎FDA欠缺重金屬標準指引。

被點名的嬰兒食品公司都有回應。Hain指眾議員手上數據過時，引述雙方代表會議內容不確，公司其後已着手減低食材重金屬，例如換掉所用糙米，並為部份製成品做測試。Gerber代表則稱重金屬都是食材中自然而來，公司有多重程序減低相關毒素。