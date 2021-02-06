元朗黃泥墩一個持牌豬場，周四（4日）被驗出有豬隻感染非洲豬瘟後，昨日將場內約240隻豬銷毀。然而，同一豬場今日再被驗出豬隻樣本驗出非洲豬瘟病毒，漁護署表示會安排場內約590隻豬銷毀。

漁護署今日表示，元朗黃泥墩一個持牌豬場繼早前豬隻樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應後，今日在同一個豬場內另一豬舍的豬隻樣本中，檢測出非洲豬瘟病毒。漁護署表示昨日在該豬場銷毀豬隻的同時，亦有對場內其他豬舍的豬隻抽取樣本，當中有兩個檢測結果為陽性，在諮詢專家意見後，將安排銷毀相關豬舍內共約590隻豬隻，並按既定機制作出補償。

漁護署表示會繼續監察場內其他豬舍內的豬隻健康，並進行抽樣檢驗，亦會要求清潔豬場及消毒以控制感染。該豬場及3公里內其他3個豬場將被禁止運出任何豬隻，直至另行通知。漁護署將繼續調查及了解非洲豬瘟病毒的源頭。

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