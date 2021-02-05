BNO簽證日前正式開放申請之際，中方同時提出反制措施。有英國執業的資深移民律師接到大量BNO查詢，包括有港人怕「懷璧其罪」，恐在香港家中藏有BNO護照亦會惹麻煩，要求將護照寄予律師樓代為保管。律師建議港人不必過份憂慮，強調中方單方面不承認護照對申請BNO簽證絕無影響。她又建議港人，先準備好有關本人及家庭背景的所有文件才申請簽證，方為上策。

記者：譚志輝

自中方宣佈上月31日起不承認BNO作為身份證明及旅遊證件後，有移民英國的港人怕中方會有進一步反制行動，急於盡快申請BNO簽證以實行移民大計。在英國有逾15年移民法執業經驗的律師何頌雅，在開放申請翌日、首個工作天，電話即響個不停：「我星期一朝9點返到公司就無停過手，全都是有關網上填表遇上難題。」

她提醒有意申請的港人保持冷靜，全盤規劃及準備好所有文件再申請才是上策，「因不必要恐慌匆匆申請，有可能遇上資料不足要再補文件的麻煩，而且你申請成功後90日內要到英國，所以應有周詳計劃再作申請。」

中方宣佈不承認BNO後引起不少港人恐慌，何頌雅甚至有客人擔心因家中有BNO也會帶來麻煩，希望將護照寄給律師樓代為保管。何坦言實屬過慮，現只是中方單方面不承認BNO，沒迹象顯示持有BNO護照會有任何後果，情況絕不是想像中般差，「他們是一般市民，我相信是理解不足，致條件反射式覺得中方唔承認，本嘢放身邊都係錯，好似小朋友怕俾人鬧，收埋佢冇人搵到就乜事都無咁」。何向該客人解釋情況後，對方就沒有再堅持。何不建議港人把護照寄給英國律師保管，「一來無必要，二來護照是英國政府財產，現時疫情下郵寄系統不太可靠，寄失的話很難向政府解釋。」

何在開放申請當日在網上自行試填以便解答客人問題，發現BNO簽證表格較其他英國移民簽證而言相對簡單，她大約花10至15分鐘即完成，「但當然我是有經驗的，所以不能作準，但我觀察到例如無犯罪證明這部份，我本擔心一般申請人至少要向香港警務處申請無犯罪證明方能過關，因為這是一般申請英國簽證都必須提供的，但現在只需要自行申報即可；又例如個人背景和收入等資料，都只問表面資料，比起申請其他移民簽證方便得多。」

不過表格複雜程度仍超出不少港人預期，主要是涉及如何填寫表格中「證明自己經濟上有能力在英國生活6個月」。何指英國內政部無明文指定多少儲蓄才算可支持半年，故申請人卡在這裏不足為奇，「以申請其他移民簽證的準則看，政府接受的個人半年生活費約2,000鎊，一家四口則大約為3,000至4,000鎊。但我會建議可以的話以一家四口為例填寫約3萬鎊，因為這可顯示出你們一家不太可能會成為英國政府負擔。」

她強調，BNO簽證是申請人作為定居英國的第一步，與申請旅遊簽證完全不同，故不容輕率，「我會建議申請人自己或找律師寫一份covering letter去講明自己的背景和來英目的，又或在相關欄位盡可能申報多一些自己的背景資料，咁會令審批官員有良好印象亦更容易成功」。

另外亦有不少人問應否等待2月底英國推出簽證申請App後再申請，何表示該App仍未推出，暫無從判斷，但觀乎官方宣傳，App將會簡化申請過程，她估計個人申請者用App或比現時在英國政府網站填表輕鬆，但如一家人申請則可能會更困難，「因為你一家人的話會有很多文件要提供，我估計App未必能很好支援較複雜的申請。」又有不少人發現表格中有問及申請人曾否當警察及公務員，推斷英國政府會以此來過濾申請人，何則指這是當局會詢問移民簽證申請者的基本問題，而且該問題是指曾否為英國政府擔任警察及公務員，故不要有美麗的誤會。

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