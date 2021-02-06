終審法院就壹傳媒創辦人黎智英保釋上訴案頒判詞前夕，內地官媒《人民日報》今日（6日 ）就發表評論文章，大肆批評黎智英一番，形容黎是美國和西方的「棋子、工具人」，認為黎「早已為民意所不容」之餘，更宣稱黎「成為隨用隨棄的棄子只是早晚的事」，咬定黎「命運早已寫定」。

《人民日報》今日發表題為「判國亂港黎智英，命運早已寫定」的評論文章，內容陳腔濫調。除了一貫地斥責黎智英「不遺餘力地搞亂香港」、「打着西方自由主義的旗號，極力鼓吹極端個人主義，公然宣稱違法達義，一次次將香港拖入黑暴攬炒深淵」外，亦形容黎是「美西方精心培植的棋子，助其插手香港事務的工具人」，強調黎智英「早已為民意所不容」。

指黎智英「窮途末路」「已失去民心」

文章重申中國內政不容別國干涉，國家安全不容任何人挑戰等官方口徑外，又警告「賣國求榮就是自掘墳墓，以身試法終將自食其果」，指「窮途末路的黎智英已經失去民心，一旦徹底失去利用價值，成為隨用隨棄的棄子只是早晚的事。」

然後文章再敦促黎智英「該醒醒了」，揚言「叛國亂港又豈會有好下場。從惜日風光無限，到而今官司纏身、深陷牢獄之災，黎智英的命運，早已在預料中。」

另外，文章亦抨擊《蘋果日報》，認為《蘋果》「早已徹底爛透，成為播毒機器」，甚至「徹底將新聞真實拋之腦後，煽動暴力、美化暴徒，抹黑港石更是其看家本領，公然將最基金的新聞職業操守踩在腳下。」

梁家傑：《人民日報》疑向終院施壓

香港大律師公會前主席兼公民黨主席梁家傑指，這次《人民日報》的評論文章不幸地於終院就黎智英保釋上訴案前發表，與早前特首林鄭月娥在同一案件開審前與有份審理該案的終院首席法官張舉能會面一樣，有異曲同工的效果，導致「合理嘅人都會懷疑佢（人民日報）係想向法庭施壓」

梁家傑續指，中聯辦主任駱惠寧昨日才宣稱一國兩制方針不會變，如今「再搞啲咁嘅嘢係背道而馳，除非駱惠寧係口惠而實不至」。

他相信北京已不再尊重香港的制度，而為了顯示其威權、大能，因此會有今次的舉措。同時，特區官員本應有責任向中央解釋，這種做法只會傷害香港的制度，「除非佢哋（特區官員）安於去做妹仔、家奴」

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