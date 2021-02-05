【本報訊】六旬武漢肺炎男病人李運強，早前未完成治療便從醫院逃走。他昨承認任何人不得使他人蒙受感染罪，求情稱「仲有四支大頭針未打，你知喇，大頭針打肚臍，好痛」，故一時鹵莽離院。裁判官斥他行為自私，「60幾歲仲怕打針」，罔顧他人安危，一度判監六個月，惟及後發現量刑出錯，改判監禁四個月。

被告李運強（63歲）違反香港法例第599A章《預防及控制疾病規例》第32條，於去年12月18至20日期間，自知確診2019冠狀病毒病，仍身處公眾地方使其他人蒙受感染危險。有關控罪最高可判處罰款5,000元及監禁六個月。

量刑起點出錯 一度判監半年

暫委裁判官鄭潤聰起初採納九個月作為量刑起點，認罪扣減三分之一刑期，判監六個月，及後才改判監四個月。有大律師質疑鄭官原先技術上出錯，因法庭採取的量刑起點，不可高於條例最高刑罰。

獨居、依賴綜緩為生的李運強沒有律師代表，昨日自行求情，透露患有小腸氣及糖尿病，已排期做手術，望法庭從輕發落，以罰款處理。

鄭官問他為何離開醫院，李解釋：「我本來唔係走咗去，叫我執好嘢，又冇話轉房定點。」及後護士向李稱：「喂，你仲有四支大頭針未打，唔好走住。」李坦言：「你知喇，大頭針打肚臍，好痛」，故一時鹵莽離院。

鄭官又問被告李運強逃離醫院後去了哪裏，被告稱「瞓街」，因寓所未完成消毒仍有細菌。鄭官斥被告行為自私，情願瞓街也不回家，有可能感染其他人，「你60幾歲人仲怕打針，驚痛就罔顧香港其他人嘅安危」，並謂很多市民出盡全力防止疫情擴散，但被告的行為卻有可能引致新一波疫情。

案情指被告去年12月14日因確診而入住伊利沙伯醫院，護士向他表明，必須進行強制隔離治療，未得醫院准許不可離開。被告於18日下午5時許離開病房，病房門無人看管，亦無上鎖。警方兩日後在旺角找到他。

案件編號：KCCC3338/20