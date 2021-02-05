一個月前，2021年1月6日清晨，53人因為參加民主派初選被捕，涉及「顛覆國家政權罪」，初選有罪震驚國際。《蘋果》訪問逾30位被捕者重組大搜捕過程，法庭搜查令最早於12月18日發出，最遲在1月5日發出，反映警方在大搜捕前20日已部署行動，在拘捕前夕再加碼拘捕目標。至少9名被捕人士反映，被捕當日或翌日，電郵或Telegram賬戶有被入侵迹象。

初選被捕者包含不同政治光譜和背景，有資深前立法會議員、區議員、本土派人士、人權律師、公立醫院護士等。一個月前，他們分別在寓所、區議員辦事處、女友家中甚至酒店被捕。至少4名被捕人士透露，見到警方獲發的搜查令是12月18日簽發。而前立法會議員范國威和黃碧雲指，他們見到搜查令是1月5日簽發，即大搜捕前一日。

大律師黃宇逸解釋，警方根據《警隊條例》第50(7)條申請搜查令，一般而言都是「即遞即批」，裁判官當日收到申請就會決定是否批出，故警方在大搜捕前一日加碼申請搜查令仍來得及。

被捕人士普遍遭5至7名警員拘捕，僅阿布泰國生活百貨創辦人林景楠，遭近20名警員拘捕。據本報統計，大搜捕涉及不同組別警力，重案組拘捕至少10人，反黑組拘捕至少7人，刑事調查隊（CID）至少拘捕1人。目前暫時確認，國安處人員拘捕荃灣區議員岑敖暉。記者在截稿前未聯絡到戴耀廷，暫未知拘捕他的是否國安處人員。

民主動力副召集人鍾錦麟表示，當日拘捕他的警員無表明所屬部門，但自己事後翻查舊片段，發現拘捕自己的警員正正就是去年8月拘捕壹傳媒創辦人黎智英的警員，懷疑屬於國安處的人員。

53歲東區區議員徐子見是被捕者之一，他憶述1月6日在辦事處工作至凌晨3時，然後伏在辦公桌睡覺，議辦的花貓「棉花糖」陪伴在側。凌晨6時許他被拍門聲音吵醒，開門後隨即被捕，6名港島反黑組警員持搜查令，要求關掉辦事處的閉路電視，「佢哋好堅持要我熄，咁係嗰一剎那，你1個對6個（警員）時間，熄囉。」

徐子見憶述，在警署拘留期間聽到警員閒談，有人稱拘捕當日凌晨才收到行動指令，其後才知道拘捕對象是誰。徐子見估計，警方為求保密，直到行動前最後一刻才通知前線警員。他指，警方先後錄3次口供，但盤問手法奇怪，包括問他對戴耀廷的新聞報道有何意見、「攬炒十部曲」是甚麼。

據本報統計，在被捕當日至獲釋翌日，至少7人發現電郵賬戶曾遭黑客攻擊，包括民主黨前立法會議員林卓廷、尹兆堅、黃碧雲、新民主同盟前立法會議員范國威和社民連副主席岑子杰等。其中，尹兆堅和一名不願具名的被捕者的電郵遭國家級黑客攻擊，兩人收到Google警示的時間十分接近，分別是1月6日早上9時57分及10時03分，相隔不足6分鐘。

人民力量前立法會議員陳志全和區議員徐子見的Telegram賬戶亦有被入侵迹象。徐子見指，獲釋後買新手機登入賬戶，收到多個Telegram驗證碼短訊，而過往從未發生同類情況，懷疑有人嘗試入侵其賬戶。被捕者之一、醫管局員工陣線主席余慧明指，iPhone被警方沒收手機後，自己獲釋後曾用「Find My Phone」功能，發現iPhone在1月6日中午曾經開機。

多名被捕者表示，警方在搜證過程檢取電腦、手提電話外，主力查找初選參加表格、選舉開支紀錄、支票存根、銀行文件等，有被捕者形容，警員搜到財務文件後「雙眼發光」。而一些與初選無關的物件亦被撿走，例如藝人杜汶澤印製「香港企硬」的T-shirt、「願榮光歸香港」利是封等。參加民主派衞生服務界初選的護士劉凱文指，被警方沒收1萬元現金，警員聲稱他涉嫌洗黑錢。

被捕人士之一、民間集會團隊發言人劉頴匡指，警員今次搜屋較以往徹底，連女友的電腦、「狼人殺」卡牌遊戲《PO捕殺》等物品都一併沒收，「以前係比較有目標，例如搵指定衫褲鞋襪；今次係連唔屬於我嘅嘢都收走，有啲現金、超巿禮券都收。」

他最意料不到的是，警方在盤問時取出恒生銀行戶口月結單等文件，「由我當年大學Year one開戶口紀錄都有，當下都好驚訝嘅，從來都唔知佢攞咗咁多資料，銀行亦都無知會過我。」他估計，可能因自己參加初選時有眾籌，所以戶口紀錄亦遭調查。

這宗轟動國際的國安案件，國安處人員似乎位居幕後較多。個別被捕人士在警署遇到國安處人員，例如黃碧雲在被捕首日傍晚，收到國安處人員通知，要做錄影口供，當晚無法離開。人權律師關尚義指，有自稱國安人員在警署內出現，但他不便透露詳情。十多名被捕者均表示，國安人員保釋階段才出現，負責沒收護照和入袋。

劉頴匡認為，大搜捕是部署已久的「震攝行動」，另一個重要目的是阻止民主派人士離港，「我本身有案在身就走唔到啦，但其他初選候選人仲有護照，佢封住呢條後門先。」

雖然大搜捕罪名是「顛覆國家政權」，但最少三位被捕者表示，警方在簽發擔保紙時，未有寫上罪行。徐子見就是其中一位，他表示當時被扣查約40小時，已經很疲累，沒有發現控罪一欄漏空。大律師黃宇逸過去處理反修例案件時，見過兩次警員未有在擔保紙填寫罪名，他指擔保紙屬於警方行政程序一環，漏寫罪名不影響案件，因為警員在拘捕涉案人，應已作出警誡，告知被捕者涉及甚麼罪名。

除了保釋紙罪名空白，劉頴匡很深印象到警署拍攝「犯人相」時，警方要在電腦系統選出相應罪名英文列印，「以往例如非法集結嗰啲應該一揀就揀到出嚟，今次警員搵咗一輪都搵唔到『顛覆國家政權』係點打出嚟；系統可能都未有呢條罪，但就已經安咗喺我哋身上。」

大部份被捕者要下周三到警署報到，劉頴匡預料，報到當日有機會被起訴還押，屆時將不能與家人一起過農曆新年，「因為國安法下有機會每次話檢控、上庭就走唔甩架喇；都係嗰個心態，希望把握呢個時間見多啲朋友、屋企人，做自己鍾意嘅嘢。」

徐子見說，被捕後沉重的壓力讓身體響起警號，濕疹罕有再發作，這段時間偶爾會去看日落紓壓，有時探望其他還柙人士，「幾有趣地方就係我會好擔心佢，佢又好擔心返我，但其實我忘記一樣嘢，大家去到今日咁嘅田地，點解會係咁？因為大家都願意付出，所以我哋唔應該互相擔心對方。」

警察公共關係科回覆《蘋果》，自《香港國安法》生效後，截至2021年2月4日，共97人（80男17女），年齡介乎16至79歲，因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而被警方拘捕。警方不會公開有關調查及行動細節。警方強調，在調查案件時會按照與職務相關的法例、既定的程序或守則行事，包括遵守《個人資料（私隱）條例》的規定。

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