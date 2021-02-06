為配合沙中綫過海段通車，東鐵綫新信號系統及韓國製9卡車今天起投入服務。《蘋果》今早到多個人流較多的車站視察，包括沙田、紅磡，以及熱門轉車站九龍塘，發現乘客大致適應良好，月台有足夠提示乘客上車位置，職員亦有舉起指示牌，提醒乘客下一架列車的卡數。不過，有乘客認為新列車行車不定，座位較迫，亦有在多站暫停片刻的「塞車」情況出現，將來或需預早時間出門。

韓國製9卡車今天起投入服務，在更換列車的初期共有6架9卡車行走，不過繁忙時間仍然會先沿用12卡車。首班車於今早5時半由沙田站開出。

職員舉牌指示下班列車卡數 市民舉機「打卡」

記者今早先到沙田站，港鐵常務總監劉天成亦與一眾職員到場視察。在月台上，9卡列車的頭等車門位置均貼上「9卡車上車處」，與12卡列車的上車處相隔約10米。職員指，兩種列車除了頭等上車位置稍有分別，其餘大多位置一樣。其他車門位置的地面均貼有藍色和綠色標示，藍色的指明為9卡車上車位置，有部份的藍色標示亦有殘疾人士的輪椅標誌。

月台上亦有港鐵職員舉起指示牌，寫明下一班列車的卡數，並指示乘客正確上車處。顯示屏亦有寫明接下來數架列車的卡數，廣播亦有提醒市民列車的卡數。列車車頭旁亦有貼上9卡車貼紙，有市民在新列車到達時舉機為它「打卡」。

班次方面，大多相隔3至4班就會有一班為9卡車。記者隨後試乘新車，由沙田搭至紅磡站，發現新車比較光猛，不過車廂中比較擠擁。列車亦一度在往大圍站停了片刻，往旺角東站和紅磡站時更三度暫停，令該段車程延遲約5分鐘，部份乘客相當疑惑，亦有人不耐煩看錶。

有乘客興奮車廂拍照 憂日後續「塞車」須預早出門

黃小姐甫上車便興奮在車廂拍照，「我大埔過嚟嘅，等啲人走晒就再過嚟影相！」，笑言自己不是刻意等9卡車，剛巧碰上便來試乘。黃認為，乘搭時列車有點不定，「有啲擢囉，啲老人家好容易失重心」，扶手亦要加緊清潔。

黃又指，列車有「塞車」情況出現，「唔知佢係咪信號故障，定係控制唔到個信號，變咗你話（班次）密就密啫，好似塞啲囉」，坦言將來會預早時間出門，「今日第一日啫，盡量改善到就最好」。對於新列車載客量比舊列車少兩成，黃亦認為「真係迫啲」，並指舊列車較好，「舊車傷殘啲位多啲」。

乘客批新車擠迫：疫情下唔會想同啲人咁close

記者亦試坐車廂中的兩人座位，發現相當擠迫，幾乎出現「人貼人」狀況。坐在記者旁邊的李小姐不知道今日起有新列車，剛巧乘搭到新車。她認為新車「迫過舊車好多」，「疫情下都唔會想同啲人咁close（親密），本身諗住呢個位偏啲無乜人坐」，指將來不會刻意乘搭新車，「都係上到嚟先知個格局，避唔到都係要搭」。

正乘車上班的蔡先生指，平日都常乘坐東鐵綫，從新聞上得知今日有新列車投入服務。他認為新列車比舊列車闊落，「頭等呢啲位都靚過以前」，不過認為要留待平日才會見真章，「九龍塘嗰啲呀，轉車會唔會塞同迫，尤其疫情咁嚴重」，惟認為班次足夠的話，新列車不會特別擠擁，「之前4分鐘變到7分鐘（一班），都已經預早咗出門」。

新信號系統今早曾跪低故障

根據「MTR Service Update」專頁指，今早上水站出現訊號故障，東鐵綫列車服務嚴重受阻，半小時後列車服務仍有阻延，有乘客指「太和等8分鐘唔開」，部份更指等候時間超過10分鐘。

網民紛紛留言批評港鐵，笑指「恭喜新系統啟用，乘客請考慮使用其他交通工具」、「果然係新不如舊嘅新信號系統喎，首日啟用即故障」，亦有網民對故障見怪不怪，「新嘢首日壞係常識」。

港鐵指，今早上水站附近有信號系統運作不暢順，導致個別列車有些延誤，工程人員即時作出處理，車務控制中心亦作出車務調動，維持列車暢順運行。經處理後，有關情況已回復正常，新系統的運作亦大致正常。

港鐵續指，新信號系統投入服務初期，難免會出現需要磨合的情況，港鐵工程人員會一直密切監察新系統的運作及列車服務情況，並適時進行修復。

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