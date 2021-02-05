【本報訊】年輕時曾任陪酒及妓女、婚後居半山豪宅的六旬婦，開設及營運淫網，由家中兩名菲傭接聽客人電話，安排俄羅斯及委內瑞拉等不同國籍妓女到酒店提供上門性服務，九年間營業額估計高達6,600萬元，最終被判監三年。控方早前申請充公六旬婦約3,300萬收益，辯方認為應扣除其中約1,000萬，包括不含色情成分的服務及屬於其他妓女的得益等。

區域法院昨日頒下判詞，下令女被告必須於6個月內全數支付控方申請的充公額，否則判監10年。

被告黃佩𤧟（68歲）及其中一名菲傭早前承認串謀依靠他人賣淫收入為生及洗黑錢罪，分別被判監3年及7個月。

官令半年內支付 否則囚10年

控方計算被告10年來從妓女薪酬而獲得的得益，向法庭申請充公被告約3,300萬款項，但辯方認為應剔除當中三筆共約1,100萬的款項，其中約520萬收益來自被告曾提供的按摩服務及其他不含色情成分的服務；另一筆140萬款項則已支付予同案另一被告，剩餘的440萬則屬於其他妓女的得益。

法官胡雅文否決辯方的爭議，指沒有證據證明辯方上述首兩項款項的來源，而控方也沒有將上述440萬納入充公額的計算。另外，被告的可變現財產多於控方申請的充公款額，下令充公被告逾3,300萬元，被告須於半年內支付充公額，否則被判入獄10年。

案件編號：DCCC 83& 463/2019