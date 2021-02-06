食環署指控支聯會違反《使用協議》，在缺乏詳細解釋下要求他們清場，有支持支聯會多年的市民直指，自己見證着時代一直進步，政權卻一直倒行逆施，連碩果僅存的自由空間亦逐漸被消失，令人痛心；亦有市民質疑食環署做法有違合約精神。

不願上鏡的七旬婦向《蘋果》表示，自己多年來支持民主及支聯會發展，當目睹支聯會主席李卓人等人忙於收拾花束，清拆場地，頓時為政權連「自由」、「共命運」等的字眼亦容不下而十分痛心，難以一時之間接受香港竟淪落至此。

她更哽咽指，親眼目睹時代進步，政權卻倒行逆施，甚至連香港碩果僅存的自由空間都越來越少，並批評港府「唔啱聽嘅說話，一定唔可以俾你公開（宣揚）。」她說自己已年長，不會離開香港，但兒子卻有意到台灣生活 。

「好灰，同幾年前行花市嘅心情唔同晒」

自稱立場屬民主派的蔡太指，多年來一直有購買支聯會的小飾物，希望憑藉小小心意支持他們，惟食環署將支聯會趕離場，慨嘆心情「好灰，同幾年前行花市嘅心情唔同晒」，形容現時年宵場地的熱鬧情況也不復當年。她不滿港府用盡方法箝制港人思想，但認為香港人每人都有權利選擇，包括公務員，直言：「人工政府出，良心自己畀。」

自言立場偏向保守派的蔡生認為港人有權利保持思想獨立，「把口喺你度，（但）我有我諗法。」

批食環署違合約精神

現職文職的「香港小姐（化名）」質疑，是次食環署涉違反商業行為中的合約精神，指出香港是資本主義的城市，營商者依靠合約精神營商，若然該合約可以「隨時、毫無預警、無需要解釋」的情況下隨時終止，大大打擊投資者的信心，憂慮會觸發營商者來港營商的信心危機。

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