1月6日初選大搜捕約20位區議員被捕，震撼一班區議員助理。議員助理阿花（化名）坦言，自從老闆被捕後，公事已轉用有定期銷毀訊息功能的通訊軟件Signal溝通，亦提醒其他議辦要執拾辦公室，避免遭警方沒收大量文件。阿花說，不少區議員早有幾條控罪在身，一旦入獄議席或會出現空缺，議助以往考慮在補選頂上。但大搜捕過後，明白民主派面對打壓極大，「《國安法》之後都唔使選」。阿花亦擔心工作風險越來越高，「會唔會自己都被捕？」

兼職議助：家人都隱晦提醒風險

阿芝（化名）在去年中成為一名兼職議助，見證老闆參加民主派初選，未料因此陷入《國安法》案件。大搜捕當晚，阿芝回家吃飯，家人都隱晦提醒風險，「咦，你老闆俾人拉咗喎，係咪無嘢？」阿芝惟有安慰家人，「無事嘅，拉佢唔係拉我。」另一位兼職議助黃小姐（化名）指，老闆因《國安法》被捕，議助工作可能被視為政治敏感，日後見工未必寫入履歷表，「如果見記者（工作）可能會寫，但其他公司就未必」。

有被捕區議員慨嘆，大搜捕將枱面的政治人物清算，若無人接棒，擔心民主派力量銳減。區議員徐子見指，為減低風險，安排議助主力做地區事務，自己負責政治議題，「我比較係獨來獨往式做嘢，唔係好帶議助，就係避免今日咁嘅狀態，唔好累人」。

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