【本報訊】政府前晚突閘封鎖油麻地碧街一帶與旺角上海街等範圍強制居民檢測，惟再食白果，2,230人接受檢測後僅發現油麻地有一人病毒檢測初步呈陽性，但其後證實該人士為武肺康復者，故不列作確診個案。有居民鬧爆當局每晚行動勞民傷財，直言：「攞啲資源派畀巿民仲好！」

昨晨約6時，旺角上海街文華閣解封，一小時後油麻地碧街、東安街等，以及廣東道及登打士街一帶亦陸續解封，不少居民急步趕上班。居民蔡先生指檢測沒問題，但毋須封區封街「咁多花款」，估計每次動輒涉及數十萬公帑，「𠵱家經濟咁差，攞啲資源派畀市民，等佢哋紓緩一下仲好！」

士多東主兩度被封 生意少三成

在碧街經營士多的林先生訴苦指，士多所在範圍已兩次被封，「上次封區之後，成條街靜咗好多」，生意損失至少三成。

當局稱在油麻地為2,160人檢測，發現一人病毒檢測初步呈陽性，衞生防護中心昨指該初步呈陽性人士，為早前染疫並已康復出院，因身體有抗體；換言之該區無找到新個案。而旺角上海街文華閣有逾70人檢測亦未發現患者，但有三名密切接觸者於行動期間送往檢疫中心。

另外，本周二在佐敦封區行動錄得的一宗不確定個案，當局亦指該人士最後一次病毒檢測結果為陰性，但其身上有陽性抗體，相信是曾確診但未被發現的無症狀隱性患者。呼吸系統專科醫生梁子超指，社區有其他類似個案不出奇，相信病人具傳播力時未被發現，之後出現抗體或不具傳播力時才被發現，對阻截病毒傳播沒作用，也是本港未能清零的原因之一。