【本報訊】政權持續打壓反對聲音，連年宵市場也不放過。支聯會一如以往今年在維園擺設年宵攤檔賣花，本報收到支聯會義工投訴，食環署指支聯會攤位展示政治訊息，與售賣鮮花無關，兩小時內須拆除相關橫額，否則「冚檔」。支聯會秘書蔡耀昌認為，該會擺年宵30年來相安無事，今次明顯是政治打壓。至凌晨12時半，支聯會年宵攤檔被食環署即時終止合約及要求今早7時交舖。支聯會主席李卓人指，今次是逾30年來首次被終止合約，批評「中共容不下任何異見聲音」。

支聯會昨搭建攤位，掛起「平反六四 戰鬥到底」燈牌及「請捐款支持 六四集會案訴訟費」橫額，另一條橫額寫上「為自由 共命運 同抗爭」字眼，食環人員昨晚指攤位有「政治性字眼」，但未有指明哪一條橫額或字眼有問題，只着支聯會判斷。

要求拆走政治標語

食環人員晚上8時45分更在攤位貼上通告，指展示物品與獲准許售賣的鮮花無關，違反《使用協議》，要求兩小時內「移除所有政治性字眼」，否則「即時終止該協議，毋須交代原因」。

支聯會本來由今日起，一連六日在維園年宵攤位售賣繡球花、太陽花等象徵自由民主的花束，「將民主、自由訊息帶進日常生活」，同時為支聯會籌備六四燭光集會被檢控的訴訟費用。

有支聯會義工向本報指，由於不知道哪一句橫額被食環署視作政治訊息，他們惟有「靠估」，遮去橫額中請人捐款資助訴訟費的「捐款」及「費」字，並遮去「平反六四，戰鬥到底」燈箱字眼。支聯會義工最終以橙布遮蓋整個攤檔後離開。李卓人稱，展示政治訊息是吸引市民買花，食環署要求拆走等同剝奪推銷權利。蔡耀昌指支聯會自1990年已開始擺設年宵攤檔，每年也有展示宣傳口號，沒遭任何阻撓，今次食環在沒溝通下便行動，明顯是政治打壓。

李卓人回應指，這是支聯會逾30年來首次年宵被終止合約。他批評這在港版國安法下，中共要清洗所有政治反對聲音，「今次封殺係同整個政治大氣候有關，中共係容不下任何異見聲音」。

他指，由於看不見中共會放鬆香港的高壓統治，支聯會的年宵料已成絕響。他指，日後或要改在私人地方舉辦，但一切言之尚早，今年的貨品或要轉售給其他人分銷。他指，不會就今次「封舖」尋求司法覆核。