建制派多次要求港府引入未有第三期臨床研究數據的國藥武肺疫苗，特首林鄭月娥早前表明已向中央要求協助分配內地研發及生產的疫苗，被質疑會繞過疫苗專家批准國藥疫苗在港使用。而在選購國藥疫苗暫未成事，科興疫苗遲遲未有完整數據，復星醫藥與BioNTech疫苗又未到港下，澳門今日率先有國藥疫苗運抵。澳門首批由國藥集團生產的10萬劑武漢肺炎滅活疫苗，將於今日下午2時半運抵澳門，當局於珠澳跨境工業區邊境站舉行接收儀式。

澳門政府早前宣佈，該批10萬劑疫苗預計農曆新年前後優先安排醫護人員、口岸前線、賭場莊荷等人士接種。澳門訂購的其餘兩款疫苗，10萬劑復星BioNTech疫苗將於月底運抵，阿斯利康牛津疫苗則預料第三季運抵。

昨日曾有消息指疫苗運抵澳門，一度帶動濠賭股昨日股價全線造好，其中銀娛升逾52周新高，高見68.25元，半日升5.7%報66.35元。

習近平上月底以視像形式分別接見香港特首林鄭月娥及澳門特首賀一誠述職，習直言對本港第四波疫情很關心和很擔憂，而對賀一誠則讚譽有加，稱許賀對疫情快速反應，且在較短時間內控制疫情，贏得澳門市民和各有關方面高度讚譽，而且澳門在防疫同時也採取有力措施，恢復經濟、紓解民困。澳門今日亦搶先於香港獲得疫苗。

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