【本報訊】患亞氏保加症（ADHD）15歲男生因向警察宿舍投擲汽油彈被判感化，但律政司嫌太輕，日前在上訴庭成功覆核刑罰，法庭按其建議改判少年入教導所，少年須在羈押中過農曆新年，刑期更可長達三年，其母散庭後追罵檢控人員「賺陰騭錢」。香港社會工作者總工會昨發文回應，指法庭處理此類被告往往未有從他們面對社交障礙的角度考慮，強調他們的腦部結構有限制，屬先天因素，並非刻意反社會或搞破壞，需要的不是重典，而是協助。律政司則發聲明，重申上訴或覆核決定都是依法作出。

律政司：覆核經仔細研究

涉案少年最初獲裁判官何俊堯念在他受病情影響而犯案，且有悔意，判處三年感化令。社總昨指少年好不容易經歷逾一年司法程序煎熬，以為塵埃落定之際，卻因律政司不服及覆核，要再次面對聆訊，上訴庭法官在庭上稱，報告顯示被告毫無同理心，仍未得到教訓，結果改判了判刑選項中最重的教導所。

社總文章指出，高功能自閉症或亞氏保加症人士智力高於一般水平，說話沒太大問題，但理解及處理言語時或會有困難，連帶社交能力受影響。法庭往往只向精神科專家索取這類被告的報告，沒有從社交障礙的角度考慮他們的限制，不明白他們對情景的理解和應對能力較差。社總指，亞氏保加患者的腦部結構有限制，屬先天因素，他們不是故意反社會，需要的不是重典，而是社工、輔導員和治療師的協助、訓練和輔導。社總盼望司法人員與執法人員能增加對亞氏保加患者的認識，確保他們得到公平的審訊，別讓患者和其家人受傷害、痛苦、流淚。

律政司昨傍晚發稿，除指摘傳媒報道帶有偏見，亦似回應社總文章論點。新聞稿稱，檢控人員有責任提出準確和完整的法律論點以協助法庭審案，判刑後律政司會仔細研究主控官報告及法庭判刑理由等資料，在合適情況下根據法例提出上訴或就刑罰申請覆核，所有上訴或覆核決定均是仔細研究後作出。新聞稿透露，去年向高院上訴庭提出17宗刑罰覆核申請，在12宗審結案件中，有11宗律政司得直。