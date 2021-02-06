警務處處長鄧炳強日前出席立法會保安事務委員會時，竟形容反修例事件的示威者「心理嘅亢奮程度同食咗毒品類似」，言論令人嘩然。鄧炳強今早出席電台節目時，強辯有關說話是事實陳述，部份人看到他人在現場「狂嗌、掟雜物」會表現亢奮，但暫時無證據顯示他們參與反修例是與毒品有關，被捕人士中亦只有非常小的數目被搜出毒品。

鄧炳強指，被捕者在現場看到他人狂叫及擲雜物時，心理狀態非常亢奮，但被捕後思考過就回復正常，心理專家與被捕人士傾談後亦發現有此情況。被問到是否要將被捕者與毒品扯上關係時，鄧則辯稱所指的只是亢奮程度。他又反問，一個受過良好教育的大學生為何無故會以汽油彈傷害他人，不過重申暫時無證據顯示，他們參與反修例事件是與毒品有關。

指被捕者身上有卡提示不說話不認罪

他又提到去年1月至9月共有1,852名18歲以下未成年人士因為干犯刑事罪行被捕，其中約8%，即150人接受了警司警誡，主要涉及盜竊及打架案件；與反修例相關的被捕人中，只有19人接受了警司警誡。鄧炳強解釋數字低是因為要接受警司警誡，首先要認罪及有悔意，但在反修例事件被捕的青少年中，很少人會認罪，身上亦帶有一些卡片，提示被捕時不要說話及向鏡頭大聲叫出自己名字，之後會有律師到場支援，但若不認罪就不能做到警司警誡。

提到港版國安法的舉報熱線，鄧炳強指自去年11月推出以來，已收到4萬個舉報，當中不少是可以跟進。

僅24宗投訴警方個案獲主動訓斥

他又提到投訴警方的個案，當中有24宗主動訓斥，5宗已主動做紀律覆檢，其中4宗判定警員有不當行為，包括涉及言語上或使用武力上，已作懲處及紀錄，對將來工作包括升遞會有影響。

去年共有45名警員違法，早前曾一度口誤稱「作為警察更需要知法犯法」的鄧炳強稱當中8成是警方自己調查，強調警員犯法是罪加一等，未來會加強警員的操守。他又指去年投考警隊人數少了3成，但投身輔警人數多了5成，相信未來會有更多人投考警隊。

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