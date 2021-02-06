自律政司經常就涉及反修例運動示威者的判刑提出上訴或覆核，以達到用重典對付異見聲音後，社會日益不敢苟同律政司的做法。繼昨日律政司發新聞強調其上訴或覆核決定都是「依法」提出後，律政司司長鄭若驊今日再透過網誌，歸咎法院「判刑明顯過輕或過重」或「法律觀點有錯誤」，甚至是「有悖常情」，所以律政司是「有責任向法庭提出覆核或上訴」。

若判刑過輕或過重 律政司稱有責任上訴

鄭若驊今日發表與昨日律政司新聞稿內容大同小異的網誌，先不點名有個別媒體「利用偏頗字眼來形容律政司在刑事件中所作出的上訴或覆核」，繼而宣稱律政司會仔細研究法庭判處的刑罰、或裁定被告無罪的相關資料，「若發現判刑明顯過輕或過重，又或者裁決在法律觀點有錯誤時，律政司是有責任向法庭提出覆核或上訴。」

鄭又重申，律政司的上訴或覆核決定，都是按《裁判官條例》和《刑事訴訟程序條例》作出，而若果法庭裁定被告無罪是「有悖常情」或基於錯誤的法律觀點，律政司是按《區域法院條例》或《裁判官條例》上訴。

「即使犯案者年紀輕，法庭仍必須對懲罰」

最後鄭以12宗以《刑事訴訟程序條例》申請覆核刑罰、並已經裁決的案件中，有11件得直，加上上訴庭重申了黃之鋒案的判刑原則，「即在處理牽涉暴力的大型非法集會案件時，必須強調阻嚇和懲罰作用」，以及「在處理嚴重控罪的時候，即使犯案者年紀輕，法庭仍必須對懲罰，阻嚇及譴責的判刑因素給予適當比重」等，揚言「檢控人員秉持最高的專業標準處理刑事案件，以同等的尺度，不偏不倚地秉行公義。」

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